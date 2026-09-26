Ignisphere: próximo proyecto de Takafumi Noma, director de Unicorn Overlord, no escatima en arte

Good Smile Company y la desarrolladora Monochrome Corporation anunciaron una nueva propiedad intelectual de fantasía llamada Ignisphere, así como el primer juego ambientado en dicho universo, Dawngazer, bajo la dirección de Takafumi Noma, director de Unicorn Overlord. Este RPG de acción se lanzará en 2028 para PlayStation 5, Switch 2 y PC (a través de Steam), con soporte para los idiomas inglés, japonés, chino tradicional y chino simplificado.

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Coincidiendo con la celebración de su 15.º aniversario este mes, Monochrome se asoció con Good Smile Company para crear Ignisphere, una nueva propiedad intelectual y universo de ficción. Este es un mundo vasto y totalmente original, conformado por numerosas naciones y razas. También es el nombre del estudio de videojuegos liderado por su creador, Takafumi Noma, quien dejó Vanillaware en marzo del 2025.

Noma trabajó como programador en numerosos juegos exitosos, como el primer Animal Crossing. Como director de Unicorn Overlord, participó en todas las fases del desarrollo, incluyendo la historia y el diseño de personajes. Para Ignisphere busca aplicar ese mismo enfoque práctico con el fin de construir un mundo coherente e inmersivo. Aunque comenzará con videojuegos, se expandirá a través de diversos medios.

Yoshimi Kudo compondrá la música del juego. El vídeo promocional incluye una pieza compuesta y arreglada por Kudo, quien ha trabajado en títulos como Unicorn Overlord y Elden Ring. Por su parte, Kocho –conocida por interpretar el tema principal de la serie de televisión Unnatural— se encarga de la parte vocal y de la coordinación de cantantes como Sak y Maki Takimoto. El violonchelo está a cargo de Wataru Mukai.

Good Smile Company gestionará el ‘merchandising’ de Ignisphere más allá de los videojuegos, incluyendo figuras coleccionables. Good Smile Company actuará como punto de contacto para oportunidades relacionadas con el ‘merchandising’.

Múltiples proyectos de novelas ligeras igualmente están en marcha con Kadokawa Corporation. Estas se ambientan en el universo de Ignisphere en colaboración con el sello Fujimi Fantasia Bunko de Kadokawa. Se anunciarán más detalles próximamente.