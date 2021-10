Videojuegos

El subgénero ‘roguelite’ es uno que ha adquirido bastante popularidad en los últimos años. El año pasado, alcanzó nuevas alturas con el lanzamiento de Hades. Por supuesto, esto no ha impedido que otros estudios —tanto conocidos como obscuros— sigan probando suerte. Basta con ver títulos como Skul: The Hero Slayer, Returnal y GetsuFumaDen: Undying Moon.

Ahora, el estudio mexicano 1 Simple Game busca dejar su marca en este subgénero.

Por medio de un tráiler, 1 Simple Game ha anunciado la campaña de Kickstarter de su próximo juego: I’m Not Jelly. Aunque no es un ‘roguelite’ en el sentido estricto del término, goza de múltiples elementos distintivos del subgénero. ¿Cómo lo sabemos? Eso se debe a que 1 Simple Game permitió a GamerFocus probar una demo para hacer estas primeras impresiones.

A pesar de que varios detalles de I’m Not Jelly permanecen como un misterio —al fin y al cabo, es un proyecto en progreso—, 1 Simple Game ha sido bastante claro explicando la estructura de su juego. A diferencia de la mayoría de exponentes del género ‘roguelite’, I’m Not Jelly no exigirá que los jugadores completen el juego de principio a fin en una sola partida. En cambio, el próximo proyecto del estudio mexicano se divide en misiones. Individualmente, estas funcionan bajo el modelo ‘roguelite’. No obstante, su corta duración hace que el juego sea inherentemente mucho más accesible. Esta es una de las fortalezas de I’m Not Jelly.

La anterior modificación, aunque importante, no sustrae una de las principales fortalezas del género: la construcción de ‘builds’. A lo largo de los escenarios —que son generados proceduralmente, pero la demostración no dio la impresión de eso— los jugadores pueden adquirir mejoras con las cuales fortalecer y personalizar a su personaje. Esto requiere la inversión de gelatina. Esta puede conseguirse derrotando enemigos o explorando los mapas.

Cabe mencionar que la demostración de I’m Not Jelly solo concedió acceso a Blua, uno de los tres personajes jugables. Con excepción de una mecánica universal, que les permite volverse gelatina para evitar daño, se supone que todos tendrán habilidades únicas. En el caso de Blua, sus mecánicas básicas —un combo básico, un ataque a distancia que apunta en tres direcciones y una onda expansiva que tiene un tiempo de recarga— pueden resultar algo genéricas. Sin embargo, esperamos que 1 Simple Game provea una variada selección de personajes.

Irónicamente, la principal fortaleza de I’m Not Jelly puede terminar siendo su mayor debilidad. Si bien la distribución del juego en misiones individuales lo hace muy accesible, 1 Simple Game no ha dado a conocer si habrá progresión entre las mismas. Actualmente, todas las mejoras conseguidas en una misión se pierden al comenzar la siguiente. Esto conlleva a que no haya una sensación de progreso y que I’m Not Jelly se sienta como un juego para móviles: una experiencia intrascendental para jugar por unos minutos antes de volver a los quehaceres.

Esperamos que el estudio añada un sistema de progresión y nuevos modificadores que hagan más variada la experiencia. Por ahora, el juego no resalta dentro del género ‘roguelite’.

¡No olviden que la campaña de Kickstarter de I’m Not Jelly empieza el próximo 14 de octubre! Sigan este enlace para ver la página de la campaña, apoyarla y unirse al Playtest del juego.

Primeras impresiones hechas con un código de acceso anticipado de I’m Not Jelly para Steam brindado por 1 Simple Game.