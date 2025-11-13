Immortals Fenyx Rising está gratis para PC en la Ubisoft Store por tiempo limitado

¿Conocen Ubisoft Connect? ¿Esta plataforma que nos permite conseguir regalos digitales para juegos de Ubisoft? Pues está cumpliendo cinco años y para celebrarlo nos están regalando un juego que también se aproxima a su quinto aniversario. La aventura de mundo abierto inspirada en la mitología griega Immortals Fenyx Rising está gratis en PC y solo tenemos que ir a la tienda Ubisoft Store para redimirlo.

Sabemos que a muchos de ustedes les desagrada recurrir a tiendas digitales diferentes a Steam para sus juegos de PC para no dividir sus colecciones, pero si eso no les molesta y quieren disfrutar de este título, tienen que aprovechar.

Lo único que tienen que hacer es visitar la página de Immortals Fenyx Rising en la Ubisoft Store, iniciar sesión con sus credenciales (si han jugado un juego de Ubisoft en los últimos cinco años, seguramente tienen una cuenta) y dar clic o tocar el botón Jugar ahora para agregarlo a sus bibliotecas.

Esta oferta termina el 2 de diciembre de 2025, pero una vez agreguen el juego a sus bibliotecas podrán conservarlo en sus cuentas de Ubisoft Connect para siempre. Solo tienen que ejecutarlo desde la aplicación en su PC.

El único problema es que esta es solo la versión base del juego. Los DLC Myths of the Eastern Realm, The Lost Gods y A New God no están incluidos en la oferta, pero están en oferta y no son caros.