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Impulso Paradójico es la expansión que converge el pasado y el presente de JCC Pokémon Pocket, enfocada en el Área Cero de Paldea

Pasado y futuro.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

The Pokémon Company anunció Impulso Paradójico, la nueva expansión del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, disponible a partir del 27 de mayo (por la noche, hora del Pacífico). Inspirándose en los Pokémon Paradox de los juegos Pokémon Scarlet / Violet, Impulso Paradójico marca la llegada de las cartas de Pokémon Antiguos y Futuros a JCC Pokémon Pocket. Los entrenadores podrán descubrir y coleccionar nuevas cartas, entre las que se incluyen los Pokémon legendarios Koraidon y Miraidon. Además, los jugadores podrán crear nuevos y poderosos mazos utilizando cartas de Pokémon Antiguos y Futuros junto con otras cartas de la misma subcategoría.

Próximos eventos de JCC Pokémon Pocket

  • Evento de emblemas de Impulso Paradójico (finales de mayo – principios de junio): los jugadores pueden competir en combates para tener la oportunidad de obtener nuevos emblemas, polvo brillante y otros objetos.
  • Semana de la comunidad (principios de junio): los jugadores pueden intercambiar y compartir cartas para obtener relojes de arena de intercambio, accesorios y otras recompensas.
  • Evento de entrega de Ceruledge ex (mediados – finales de junio): los jugadores pueden enfrentarse a combates en solitario especiales para obtener paquetes promocionales de la Serie B, vol. 9.
  • Evento Elección mágica (mediados – finales de junio): aparecerán cartas promocionales de Sableye y Floragato en las Elecciones mágicas. Durante este evento, también habrá misiones que permitirán a los jugadores obtener un boleto de la tienda del evento, que se puede canjear por una carta promocional en la Tienda.

JCC Pokémon Pocket solo está disponible en iOS y Android.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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