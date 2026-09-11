Inazuma Eleven: Bold Revolution es la revelada secuela de Victory Road en desarrollo

Level-5 anunció Inazuma Eleven: Bold Revolution, la secuela de Inazuma Eleven: Victory Road. No se anunciaron las plataformas ni la fecha de lanzamiento. «La secuela se titula Inazuma Eleven: Bold Revolution. ¿Por qué este título? ¿Y qué significa para la historia? Bueno, revelaremos más detalles en el próximo Level-5 Vision», declaró Akihiro Hino, director ejecutivo de Level-5, durante el evento Level-5 Vision 2026 II Dream donde también se presentó Holy Horror Mansion y el ‘remake’ de Professor Layton and the Curious Village.

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«Él es Shane Starfall (Nagi Furuhosi), otro de los protagonistas. Al igual que Destin (Unmei), su trasfondo inusual desempeñará un papel fundamental en la historia. ¿Cómo se cruzarán los caminos de Shane, Destin y los demás? ¿Adónde los llevará la historia? Permanece atentos a futuras novedades», añadió Hino.

Además de este nuevo juego, Level-5 trabaja en un ‘remake’ del primer título de la serie, original de Nintendo DS. Level-5 anunció el ‘remake’ de Inazuma Eleven en septiembre del 2024, llamado Inazuma Eleven RE, para Switch, Switch 2, PS5 y PC (Steam), que supuestamente vería la luz en 2026.

“Vuelve a contar la primera historia de Mamoru Endo con varias características nuevas. Para garantizar que no solo los fanáticos, sino también los nuevos jugadores puedan disfrutarlo, estamos mejorando enormemente la accesibilidad. ¡Prepárense para el regreso de Inazuma Eleven con impresionantes nuevos gráficos!”