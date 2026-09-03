Incluso con GTA 6 en el horizonte, Rockstar Games anuncia una beta cerrada de nopixel para GTA 5 Roleplay

GTAV Roleplay es un ejemplo destacado de cómo los creadores han aportado su característico toque creativo a las experiencias de mundo abierto de Rockstar Games y la llegada de GTA 6 no lo mermará. La compañía anuncia su apoyo a nopixel, quienes han llevado al límite el GTA Roleplay mediante la inmersión en los personajes, modificaciones al mapa de GTA 5 y una comunidad creativa de narradores dedicados. La beta cerrada de nopixel V llegará el 8 de septiembre, donde los jugadores invitados podrán acceder a la experiencia a través del Rockstar Games Launcher.

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Sintoniza las plataformas de transmisión en vivo a partir del 8 de septiembre para ver a la comunidad de nopixel comenzar sus nuevas aventuras en Los Santos, con rostros conocidos que retoman personajes favoritos de los fans y nuevas personalidades que inician sus propias historias.

GTA Roleplay transforma Grand Theft Auto V en una versión multijugador de Los Santos, gestionada por la comunidad, donde los jugadores crean sus propios personajes y cuentan sus propias historias en un mundo dinámico y compartido. Desde civiles que buscan ganarse la vida honradamente hasta criminales que persiguen su próximo golpe –y la policía controlada por los jugadores que los mantiene a raya–, cada jugador contribuye a dar forma a la ciudad y cada relación importa.

Durante años, nopixel ha marcado la pauta del género con sus ambiciosos lanzamientos. Ahora, nopixel V renueva la experiencia una vez más: un sistema de personalización de personajes rediseñado ofrece a los jugadores de rol más formas que nunca de crear personajes tan únicos como sus historias, mientras que nuevos rincones de la ciudad, desde el flamante Pixel Hotel & Casino hasta la renovación de seis manzanas de Cypress Flats, preparan el escenario para nuevas historias.

Con gráficos renovados, nuevas formas de ganarse la vida a ambos lados de la ley y peatones más inteligentes y reactivos, GTA Roleplay nunca se ha sentido tan vivo, y nunca ha habido un mejor momento para conectarse.

Mira a tus ‘streamers’ favoritos de GTA Roleplay jugar a nopixel V en Twitch para ganar hasta 1’500.000 GTA$ y el chándal Burger Shot en GTA Online del 8 al 30 de septiembre con Twitch Drops.