Indiana Jones and the Great Circle retoma la esencia de las películas en un nuevo avance

Bethesda Softworks y MachineGames presentaron un nuevo tráiler de Indiana Jones and the Great Circle durante el más reciente Xbox Game Showcase. La historia del juego en primera persona tiene lugar entre las películas de Cazadores del arca perdida y La última cruzada. En The Great Circle, el año es 1937 y fuerzas siniestras conspiran para encontrar un artefacto antiguo con indescriptible poder. Toma el sombrero de Indy y embárcate en una aventura de exploración, acción inmersiva y ‘puzzles’.

Nuestro protagonista se caracteriza por su tradicional intelecto y humor, y como no puede ser de otra manera, es la misma imagen de Harrison Ford. Viaja del Marshall College al Vaticano, las pirámides de Egipto, los sumergidos templos de Sukhothai y más allá. Forja nuevas alianzas y enfrenta enemigos familiares en Indiana Jones and the Great Circle. Resuelve misterios antiguos y sobrevive a los incontables peligros y amenazas.

El látigo de Indy es el corazón de su equipo y puede distraer, desarmar y atacar enemigos con el mismo. De igual forma, puede atravesar vacíos y escalar muros con su ayuda. Partes de sigilo, infiltración, combate cuerpo a cuerpo y con armas de fuego, encontrarás en Indiana Jones and the Great Circle. Los mapas están compuestos por áreas abiertas, pero se mezclan con una narrativa linear dinámica. Vivirás una película más de Indiana Jones y está vez tú eres el arqueólogo y profesor.

Indiana Jones and the Great Circle sale para Xbox Series X/S, PC (Steam) y Microsoft Store en 2024. También estará disponible en Xbox Game Pass.

Por el bien de Indy, solo esperamos que no incluya serpientes…

Fuente: Xbox YouTube