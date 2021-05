Videojuegos

Distribuido por Devolver Digital, Essays on Empathy es una compilación de títulos desarrollados por el estudio español Deconstructeam. Mejor conocido por Gods Will Be Watching (2014) y The Red Strings Club (2018), el estudio independiente ha recopilado en esta colección 10 juegos experimentales creados en los últimos 7 años. A diferencia de los títulos mencionados, los contenidos en Essays on Empathy son proyectos pequeños. La mayoría fueron desarrollados dentro del marco de Game Jams como Ludum Dare.

Según Jordi de Paco, Marina Gonzales y Paula «Fingerspit» —integrantes centrales del estudio—, el título “Essays on Empathy” hace referencia a su deseo de crear experiencias por medio de las cuales los jugadores puedan ponerse en los zapatos de otras personas y experimentar diferentes percepciones. Sin embargo, fuera una decisión consciente o no, el título adquiere un otro significado tras superar todos los juegos de la compilación y conocer la historia detrás de los mismos. En esta reseña de Essays on Empathy, explicaremos el por qué.

Aunque el principal atractivo de Essays on Empathy es la colección de juegos, no es lo único que compone el paquete. Junto con cada título viene una carpeta con conceptos de arte y un documental. En este, los mencionados miembros de Deconstructeam explican el proceso físico y emocional detrás del desarrollo del título. A través de estas conversaciones con los creadores, los jugadores pueden comprender las dificultades detrás del desarrollo de un juego.

No menos importante, estos videos detallan la evolución creativa de Deconstructeam en los últimos 7 años. Esto puede evidenciarse en los juegos posteriores a Underground Hangovers (2015), definido por Deconstructeam como su último juego estándar. Con la excepción del mencionado ‘metroidvania’ —que posee elementos curiosos, pero no es tan pulido o destacable— y Supercontinent Ltd (2016) —una aventura gráfica que sirve como precursor de The Red Strings Club —, los demás juegos del estudio español destacan por su filosofía de prescindir de una «condición de victoria» y dejar que los jugadores creen su propia narrativa.

Si todavía no resulta evidente, Essays on Empathy no es un juego que ofrezca decenas de horas de entretenimiento. Ese no es el punto de esta compilación. Esta antología es para aquellos que busquen propuestas que solo podrían verse en la industria independiente. Temas sensibles como el suicidio y el sexo son recurrentes. También permite dar un vistazo a cómo las vidas personales de los miembros de Deconstructeam han influenciado sus juegos. Es un buen material de referencia para aquellos que busquen comenzar un proyecto independiente.

Al principio mencionamos que el título “Essays on Empathy” eventualmente adquiere un significado diferente al explicado por el estudio independiente. Tras conocer la historia de Deconstructeam y la evolución de su proceso creativo, resulta difícil no pensar que el título también se refiere al estudio español. El desarrollo de juegos, por pequeños que sean, nunca es sencillo. A pesar de ello, muchos jugadores dan por sentado los videojuegos que salen ignorando que detrás de dichos productos hay personas. Essays on Empathy es una oportunidad para conocer a las personas detrás de estos proyectos tan innovadores.

Copia digital de Essays on Empathy para Steam brindada por Devolver Digital.