Indika ya tiene fecha de lanzamiento y nuevo tráiler para Nintendo Switch

Va de retro satanás.

Poco después de su anuncio, la versión de Indika para Nintendo Switch ya tiene fecha de lanzamiento confirmada para el 17 de noviembre del 2025. A simple vista, Indika parece una humilde monja que intenta adaptarse a los ritmos rígidos y monótonos de la vida monástica. Pero tras su semblante tranquilo se esconde una improbable amistad con el mismísimo «patas», alias el diablo. Este extraño vínculo la impulsa a un mundo que parece sacado de las páginas de Dostoyevsky y Bulgakov, un lugar donde lo sagrado y lo profano se entrelazan, donde cada paso revela nuevas capas de misterio.

Indika no teme desafiar las convenciones, tanto en la narrativa como en el panorama de los videojuegos en general. Desarrollado por Odd Meter, un pequeño equipo independiente con sede en Moscú y que ahora opera desde Kazajistán, el juego combina una exploración evocadora, humor negro e ingeniosa resolución de ‘puzzles’ en paisajes surrealistas con un estilo visual único. Estas son las características del juego:

  • Aventura en tercera persona con una historia imaginativa y oscuramente cómica.
  • El viaje de autodescubrimiento de una joven monja en una reimaginación surrealista de la Rusia del siglo XIX.
  • El mismísimo diablo como un improbable compañero de viaje.
  • Elementos de ‘puzzles’ únicos integrados en la narrativa.
  • Paisajes surrealistas y una creación de mundos evocadora.
  • Minijuegos 2D de ‘pixel art’ que revelan el turbulento pasado de Indika.

Y por supuesto, esta es nuestra reseña del juego.

Indika – Reseña (PS5)
Guilty Gear Strive: notas del parche o actualización de octubre 2025
Tal vez el comercial más aburrido en la historia de Nintendo tiene aura de Stranger Things y Leyendas Pokémon: Z-A
Tráiler de Fortnite: Pesadillas 2025 revela las skins de Jason, Huggy Wuggy, Scooby Doo, Ghostface y más
Roblox Códigos de RIVALS (Octubre 2025)
Ubisoft habría cancelado otro Assassin’s Creed desarrollado en Estados Unidos por miedo a una controversia
