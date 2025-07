Ineffa (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Este es un personaje bastante inesperado, por lo menos a nivel de historia. ¿Alguien esperaba realmente tener una chica androide en el elenco? De todos modos vamos a tratarla bien. En esta guía vamos a recomendarles las mejores armas, equipo y artefactos para un ‘build’ de Ineffa, el personaje que se une a Genshin Impact en la versión 5.8

Cómo conseguir a Ineffa

El ‘banner’ o gachapón de Ineffa estará disponible en la actualización 5.8 de Genshin Impact que llega al juego en lnoche del martes 29 de julio de 2025.

Mientras esté disponible el gachapón o ‘banner’ de Ineffa, podremos gastar Destino Entrelazado para hacer deseos en él. Existe una probabilidad muy baja de obtener un personaje de 5 estrellas, pero el juego asegura que obtendremos uno cada 90 intentos. Si el primer personaje de 5 estrellas que obtenemos de ese gachapón no es ineffa, el juego asegura que el siguiente personaje de 5 estrellas que saquemos en el mismo ‘banner’ sí será ella.

Una vez su gachapón abandone la tienda, será agregado a la rotación y podría estar de regreso en el futuro.

Habilidades

Ataque normal – Giro antipolvo

Normal: Realiza hasta 4 ataques rápidos con lanza.

Realiza hasta 4 ataques rápidos con lanza. Cargado : Consume Aguante para realizar un ataque giratorio.

: Consume Aguante para realizar un ataque giratorio. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño en un área de efecto en el momento del impacto.

Habilidad Elemental – Modo depuración: Frecuencia de onda estable

Activa un ‘Módulo avanzado de limpieza’ para infligir una vez Daño Electro en un área de efecto a los enemigos cercanos. También crea un escudo lumibarrera e invoca a Brígida. La absorción de daño del escudo lumibarrera aumenta en función del ATQ de Ineffa y tiene un 250% de efectividad de absorción de Daño Electro.

Habilidad Definitiva – Orden suprema: Exterminación zonal

Ineffa lanza a Brígida para infligir Daño Electro en un área de efecto y hacer que se quede en el campo de batalla. Si ya había una Brígida invocada por Ineffa en el campo invocará una nueva Brígida en la ubicación y su duración se reiniciará.

Pasivas

Unidad de sabores sintéticos – Cuando Ineffa consume alguna comida, hay una probabilidad del 30% de obtener un condimento culinario.

Cuando Ineffa consume alguna comida, hay una probabilidad del 30% de obtener un condimento culinario. Bendición presagiolunar: Repetidor simulado – Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Electrocargado, esta se transformará en Electrocargado Lunar, cuyo daño básico aumentará en un 0.7% por cada 100 pts. de ATQ que tenga Ineffa. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera.

Cuando un personaje del equipo cause una reacción de Electrocargado, esta se transformará en Electrocargado Lunar, cuyo daño básico aumentará en un 0.7% por cada 100 pts. de ATQ que tenga Ineffa. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 14% de esta manera. Circuito sobreacelerado – Si hay alguna nube de tormenta creada con la reacción de Electrocargado Lunar cerca de Brígida, cuando esta realice un ataque electrizador, ejecutará un ataque adicional que inflige daño en una cantidad equivalente al 80% del ATQ de Ineffa. Este daño se considera daño de Electrocargado Lunar.

Si hay alguna nube de tormenta creada con la reacción de Electrocargado Lunar cerca de Brígida, cuando esta realice un ataque electrizador, ejecutará un ataque adicional que inflige daño en una cantidad equivalente al 80% del ATQ de Ineffa. Este daño se considera daño de Electrocargado Lunar. Protocolo de refactorización holística – Al usar la Habilidad Definitiva Orden suprema: Exterminación zonal, todos los personajes del equipo obtienen el efecto de “Refactorización paramétrica” que aumenta la Maestría Elemental de Ineffa y del personaje en uso del equipo en una cantidad equivalente al 6% del ATQ de Ineffa durante 20 segundos.

Mejores armas para un ‘build’ de Ineffa

El arma representativa de Ineffa es la lanza de cinco estrellas Halo fracturado (CrD 14.4%). Estará disponible en el gachapón de armas al mismo tiempo que el banner de la robot doméstica multiusos.

Tras usar la Habilidad Elemental o Definitiva, el ATQ aumenta en un 24% durante 20 s. Si el portador de esta arma crea un escudo mientras dicho efecto está activo, también obtendrá el efecto de “edicto voltaico” durante 20 s, el cual aumenta en un 40% el daño de la reacción de Electrocargado Lunar de todos los personajes cercanos del equipo.

Ninguna otra lanza del juego saca ventaja de las habilidades de Ineffa como esa. Pero si no quieren conseguirla o no pueden, aquí tenemos otras opciones que aumentan su ATQ para potenciar el efecto de Electrocargado de todo el equipo gracias a sus pasivas.

Alabarda del Viento Epistolar (4★ – ATQ 9%) – Tras causar una Reacción Elemental, el ATQ aumenta en un 12% y la Maestría Elemental aumenta en 48 pts. durante 10 s

Charla en el Pabellón (4★ – ATQ 6.67%) – Al usar la Habilidad Elemental, el ATQ y la Vel. Movimiento aumentan, respectivamente, en un 20% y en un 10% durante 10 s.

Lanza Perforanubles (5★ – ATQ 10.8%) – Aumenta en un 20% la Protección de Escudo. Tras atacar a un enemigo, el ATQ aumenta en un 4% durante 8 s. Este efecto puede acumularse hasta 5 veces y activarse una vez cada 0.3 s. Además, al estar bajo la protección de un escudo, el efecto de aumento de ATQ aumenta en un 100%.

Pacificadora del Desastre (5★ – ATQ 3.6%) – Otorga un 12% a todos los Bonos de Daño Elemental. Al lanzar la Habilidad Elemental, se obtiene el efecto “consumación” durante 20 s, el cual aumenta el ATQ en un 3.2% por segundo. Este efecto puede acumularse hasta 6 veces. Cuando el personaje que equipa esta arma está en tu equipo pero no en uso, el aumento de ataque otorgado por consumación se dobla.

Luz del Segador (5★ – ER 12%) – Aumenta el ATQ en un 28% de la cantidad de Recarga de Energía que el personaje tenga por encima del 100%. El ATQ puede aumentar como máximo en un 80% de esta manera. Tras usar la Habilidad Definitiva, la Recarga de Energía aumenta en un 30% durante 12 s.

Como siempre decimos, no tienen que restringirse a estas recomendaciones. Si no quieren o no pueden conseguirlas, usen la mejor lanza que puedan y acomoden el resto del build, equipo y artefactos de Ineffa para sacarle provecho. Solo no olviden el tema de los materiales de mejora necesarios.

Mejor equipo para Ineffa en Genshin Impact

Ineffa es un personaje de soporte ‘off-field’ que además de proporcionar escudos, potencia todo el daño de Electrocargado. Es por eso que su equipo debe tener al menos un personaje Hydro… y ya sabemos quién es el mejor personaje Hydro del juego.

Nuestro mejor equipo para Ineffa en Genshin Impact incluye a Furina, Clorinde y a Xilonen.

En este equipo, Ineffa se encarga de poner escudos y poner elemento Electro, Furina y Xilonen potencian el daño y esta última cura con su definitiva cuando sea necesarios. La dps es, obviamente, Clorinde.

Pueden alterar este equipo como quieran. Raiden y Keqing pueden reemplazar a Clorinde. Si dejan a Ineffa como única aplicadora de Electro, pueden usar a Ayato o a Neuvillete como dps y si no creen que van a necesitar curación, pueden usar a Kazuha, la Viajera Anemo o a Sacarosa como propagadores de elemento. Lo importante es que hayan personajes Hydro para causar Electrocargado.

Mejores conjuntos de artefactos para Ineffa

Hay varios conjuntos que pueden aprovechar las características del nuevo personaje, especialmente la de escalar su efecto con ATQ y la potenciación del efecto Electrocargado. La opción más obvia es Furia del Trueno.

Este conjunto se puede conseguir en el Dominio Jardín Estival cerca del Acantilado Estrellado en Mondstadt.

Dos piezas : Bono de Daño Electro +15%.

: Bono de Daño Electro +15%. Cuatro piezas: Aumenta en un 40% el daño infligido por Sobrecarga, Electrocargado, Superconductor y Sobreflorecimiento, y además, tanto el bono de daño generado por Intensificación como el daño de la reacción de Electrocargado Lunar aumentan en un 20%. Al causar una de estas reacciones o una reacción de Aceleración, el TdE de la Habilidad Elemental se reduce en 1 s. Solo puede ocurrir una vez cada 0.8 s.

Otra muy buena opción es Sueños Aúreos, que se puede conseguir en el Dominio Estupa Pratyekabuddha en Sumeru. Sin embargo, este depende de las diferencias en elementos que tengan el equipo. Lean bien la descripción para ver si encaja en el equipo.

Dos piezas : Maestría Elemental +80 pts.

: Maestría Elemental +80 pts. Cuatro piezas: Tras causar una Reacción Elemental, el personaje que lleve equipado este conjunto obtiene durante 8 s los siguientes fortalecimientos en función de los tipos elementales de los miembros del equipo: por cada personaje del mismo tipo elemental que el portador de este conjunto, el ATQ aumenta en un 14%; por cada personaje de tipo elemental distinto al portador de este conjunto, la Maestría Elemental aumenta en 50 pts. Cada uno de estos efectos se calcula para un máximo de 3 personajes. Este efecto solo se puede activar una vez cada 8 s, y se activará incluso cuando el personaje que lleva este conjunto equipado esté en tu equipo pero no en uso.

Otras buenas opciones son Tenacidad de la Geoarmada (cuatro piezas) y los conjuntos que aumenten el ATQ de Ineffa. Incluso podemos equiparla con Corazón del Viajero y Corazón del Guerrero si no tenemos mejores opciones en el momento.

Constelaciones

Si Ineffa les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

Procesador de rectificación (C1) – Cuando Ineffa crea un escudo lumibarrera, otorga a todos los personajes cercanos del equipo el efecto de “recombinación de portador” durante 20 s, el cual aumenta el daño de la reacción de Electrocargado Lunar en un 2.5% por cada 100 pts. de ATQ que tenga Ineffa. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 50% de esta manera.

– Cuando Ineffa crea un escudo lumibarrera, otorga a todos los personajes cercanos del equipo el efecto de “recombinación de portador” durante 20 s, el cual aumenta el daño de la reacción de Electrocargado Lunar en un 2.5% por cada 100 pts. de ATQ que tenga Ineffa. Como máximo, dicho daño puede aumentar en un 50% de esta manera. Módulo de limpieza auxiliar (C2) – Tras golpear a los enemigos con la Habilidad Definitiva, Orden suprema: Exterminación zonal, aplica el estado de “edicto punitivo” a uno de los enemigos golpeados. Después de un breve lapso de tiempo o cuando dicho enemigo sea derrotado, se infligirá Daño Electro en el AdE a los demás enemigos cercanos en una cantidad equivalente al 400% del ATQ de Ineffa. Este daño se considera daño de Electrocargado Lunar. Además, al usar la Habilidad Definitiva también se crea un escudo lumibarrera para los personajes en uso cercanos.

– Tras golpear a los enemigos con la Habilidad Definitiva, Orden suprema: Exterminación zonal, aplica el estado de “edicto punitivo” a uno de los enemigos golpeados. Después de un breve lapso de tiempo o cuando dicho enemigo sea derrotado, se infligirá Daño Electro en el AdE a los demás enemigos cercanos en una cantidad equivalente al 400% del ATQ de Ineffa. Este daño se considera daño de Electrocargado Lunar. Además, al usar la Habilidad Definitiva también se crea un escudo lumibarrera para los personajes en uso cercanos. Emulador de emociones mejorado (C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Modo depuración: Frecuencia de onda estable +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

– Aumenta el nivel de habilidad de Modo depuración: Frecuencia de onda estable +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13. Camino sin edictos (C4) – Cuando tus personajes del equipo causan una reacción de Electrocargado Lunar, recuperan 5 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo se puede activar una vez cada 4 s.

– Cuando tus personajes del equipo causan una reacción de Electrocargado Lunar, recuperan 5 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo se puede activar una vez cada 4 s. Sueño trasciendespejos (C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Orden suprema: Exterminación zonal +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Aumenta el nivel de habilidad de Orden suprema: Exterminación zonal +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13. Una nueva alba para ti (C6) – Cuando Ineffa está bajo los efectos de recombinación de portador y una nube de tormenta golpea con un rayo a un enemigo, Ineffa inflige Daño Electro en el AdE a los enemigos cercanos a tu personaje en uso en una cantidad equivalente al 200% de su ATQ. Este daño es considerado daño de Electrocargado Lunar, y este efecto solo puede ocurrir una vez cada 3.5 s.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Ineffa en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Ineffa

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Amatista vajrada 3x Silbato de madera 3x Cornihongo luminoso 20.000 40+ 3x Amatista vajrada 15x Silbato de madera 10x Cornihongo luminoso 2x Acumulador de aire fuentenigma 40.000 50+ 6x Fragmentos de Amatista vajrada 12x Silbato de hierro del guerrero 20x Cornihongo luminoso 4x Acumulador de aire fuentenigma 60.000 60+ 3x Trozos de Amatista vajrada 18x Silbato de hierro del guerrero 30x Cornihongo luminoso 8x Acumulador de aire fuentenigma 80.000 70+ 6x Trozos de Amatista vajrada 12x Silbato de oro del soldado sauriocoronado 45x Cornihongo luminoso 12x Acumulador de aire fuentenigma 100.000 80+ 6x Amatista vajrada 24x Silbato de oro del soldado sauriocoronado 60x Cornihongo luminoso 20x Acumulador de aire fuentenigma 120.000

La Amatista vajrada en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Electro, Manifestación del trueno, Cepa abismática Tipo 1, Automata Fuentenigma, Regisvid Electro, Protodragón Geo, Dragarto de las profundidades (Hielo y Trueno), Corcel del mar perlamilenario, Stormterror, Azhdaha, Todopoderosa Narukami de la catástrofe y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Electro, Manifestación del trueno, Cepa abismática Tipo 1, Automata Fuentenigma, Regisvid Electro, Protodragón Geo, Dragarto de las profundidades (Hielo y Trueno), Corcel del mar perlamilenario, Stormterror, Azhdaha, Todopoderosa Narukami de la catástrofe y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Silbato de madera, de hierro del guerrero y de oro del soldado sauriocoronado se obtienen derrotando a los enemigos Soldados Tribales Sauromorfos de diferentes niveles en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Soldados Tribales Sauromorfos de diferentes niveles en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El Cornihongo luminoso se puede encontrar en la naturaleza de Natlan, específicamente en la Meseta Tezcatepetonco y alrededores de la aldea de los Augures Vientonocturno.

se puede encontrar en la naturaleza de Natlan, específicamente en la Meseta Tezcatepetonco y alrededores de la aldea de los Augures Vientonocturno. El objeto Acumulador de aire fuentenigma se consigue derrotando al jefe Autómata Fuentenigma – Máquina de control de nivel 30 o superior en Natlan.

Guía de materiales de mejor de talentos de Ineffa

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Ineffa. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del conflicto 6x Silbato de madera 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del conflicto 3x Silbato de hierro del guerrero 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del conflicto 4x Silbato de hierro del guerrero 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del conflicto 6x Silbato de hierro del guerrero 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del conflicto 9x Silbato de hierro del guerrero 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del conflicto 4x Silbato de oro del soldado sauriocoronado 120.000 Mora 1x Fuego solar corrompido Nivel 8 6x Filosofía del conflicto 6x Silbato de oro del soldado sauriocoronado 260.000 Mora 1x Fuego solar corrompido Nivel 9 12x Filosofía del conflicto 9x Silbato de oro del soldado sauriocoronado 450.000 Mora 2x Fuego solar corrompido Nivel 10 16x Filosofía del conflicto 12x Silbato de oro del soldado sauriocoronado 700.000 Mora 2x Fuego solar corrompido 1x Corona de la sabiduría

Los textos del conflicto se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Ruinas de la ignición (Dominio de la maestría: Retorno) en Natlan, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Ruinas de la ignición (Dominio de la maestría: Retorno) en Natlan, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Silbato de madera, de hierro del guerrero y de oro del soldado sauriocoronado se obtienen derrotando a los enemigos Soldados Tribales Sauromorfos de diferentes niveles en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Soldados Tribales Sauromorfos de diferentes niveles en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El Fuego solar corrompido se obtiene al derrotar al jefe semanal Señor del Fuego Primigenio Corroído de nivel 70 o más en el Dominio de la Reminiscencia: El profundo y transitorio vacío en el grabado de piedra en Natlan o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Ineffa.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Ineffa en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.