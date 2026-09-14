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¿Injustice 3 es real? Al parecer NetherRealm se encuentra haciendo pruebas a puertas cerradas de su nuevo juego de pelea

Al parecer el tiempo ha llegado y el "corto" ciclo de vida de un nuevo juego de pelea de NetherRealm está a punto de iniciar.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
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Una reciente publicación en el sitio web Good Gamer Group ha encendido las alarmas en la comunidad de los juegos de pelea de NetherRealm. La empresa, conocida por organizar pruebas de juegos bajo acuerdos de confidencialidad (NDA), busca jugadores experimentados para probar un juego de pelea AAA en 2D no anunciado. El evento presencial pagado se llevará a cabo los días 14 y 15 de septiembre de 2026 en Culver City, California. Los requisitos exigen que los participantes estén en el top 25% de un juego de pelea competitivo en 2D importante. Con esta descripción queda descartado que esta prueba sea de juegos casuales y títulos 3D como Virtua Fighter Crossroads o Dead or Alive 7.

Pero por qué pensamos que puede ser este un nuevo juego de pelea de NetherRealm Studios. La respuesta es sencilla, ya que, al ser el único desarrollador activo en Estados Unidos enfocado en juegos de pelea AAA en 2D, la ubicación de la oferta laboral refuerza esta posibilidad. Además, las ofertas de trabajo del estudio para diseñadores publicadas en julio mencionaban la necesidad de analizar y recopilar comentarios de pruebas de usabilidad, un proceso que coincide de manera precisa con la convocatoria actual.

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¿Qué sabemos sobre el desarrollo y lanzamiento de Injustice 3?

Además delo que apuntamos anteriormente, existen múltiples indicios que apuntan a que este proyecto misterioso puede ser Injustice 3. Tras el cese del desarrollo activo de Mortal Kombat 1 en mayo del año pasado, el estudio se encuentra a tiempo para presentar su siguiente juego de pelea. Además, en mayo, el director creativo de NetherRealm —Ed Boon— confirmó que están trabajando en un nuevo Mortal Kombat, pero aseguró que también están persiguiendo algo más.

A esto se suman filtraciones previas, como comentarios de actores de voz, una actualización inesperada de Injustice 2 en Steam tras años de inactividad, y la mención explícita del título en el portafolio de un artista de Warner Bros. Games. Sumado a esto, Ed Boon ha estado compartiendo videos clásicos e interacciones sobre la saga en redes sociales. De confirmarse esta hipótesis, el anuncio oficial de Injustice 3 podría realizarse durante la New York Comic-Con en octubre o en la gala de The Game Awards en diciembre de este año.

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Vía: Eventhubs

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