Injustice 3: filtración de empresa de captura de movimiento revela los primeros dos personajes del juego

La semana pasada conocimos que al parecer NetherRealm se encuentra haciendo pruebas a puertas cerradas de su nuevo juego de pelea. Ahora, las especulaciones sobre la existencia de Injustice 3 han cobrado nueva fuerza debido a una filtración proveniente del currículum que una actriz de captura de movimiento dejó al descubierto detalles sobre Injustice 3. En el documento se menciona —además de la existencia de Injustice 3— la participación de Jake Huang como coordinador de dobles de riesgo, cargo que ha desempeñado en NetherRealm durante cuatro años. Incluso este fue el mismo cargo que desempeño Huang en Mortal Kombat 1.

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¿Cuáles son los personajes filtrados de Injustice 3?

El currículum de la actriz específica el trabajo de captura de movimiento para dos peleadoras del universo DC: Supergirl y Batwoman. La inclusión de Supergirl resulta consecuente con la historia de Injustice 2. Esto debido a que Supergirl tuvo un papel central en la historia del juego. Ya que, pasó de apoyar el régimen de Superman a unirse a la facción de Batman. Además, su presencia en Injustice 3 se alinea con la actualidad del universo cinematográfico de DC a cargo de James Gunn.

Por otra parte, Batwoman debutaría por primera vez como personaje jugable en la saga en Injustice 3. Aunque apareció en los cómics de Injustice y falleció en dicha historia, su incorporación podría confirmar un reinicio de la saga, el uso de universos alternativos o la posibilidad de que otra figura asuma la identidad de la heroína de Ciudad Gótica. Aunque NetherRealm Studios no ha realizado un anuncio oficial, algunos apuntan a que Injustice 3 sea presentado de manera formal durante la la Comic-Con de Nueva York, la cual se llevará a cabo del 8 al 11 de octubre. No obstante, hay que tener en cuenta que la gala de los The Game Awards, la cual está programada para e 10 de diciembre, podría ser otro de los escenarios idóneos para la presentación de Injustice 3.

Vía: Eventhubs