Inscryption (Switch) – Reseña

Los ‘roguelikes’ y juegos de cartas son unos de los géneros más populares en el mundo de los indies desde hace algunos años. Algunos desarrolladores incluso lograron combinar elementos de ambos para crear títulos excelentes como Slay the Spire, Griftlands y Roguebook. Otro de ellos es Inscryption, un juego que —tras una espera de más de un año— finalmente llegó a Nintendo Switch.

En esta reseña veremos si Inscryption es realmente merecedor de todas las alabanzas que ha recibido. Muchos lo consideran no solo como uno de los mejores indies de 2021, sino como el mejor juego de ese año. Incluso ganó varios premios GOTY. Ahora que finalmente lo probamos, descubrimos que no es solo un excelente juego de cartas. Bajo su intrigante superficie se esconden grandes secretos e historias.

Notamos rápidamente que algo extraño pasaba. El inusual ícono, la estética 8-bit del menú principal y la imposibilidad de usar la opción de ‘juego nuevo’ nos crearon dudas sobre qué estaba ocurriendo, pero las olvidamos tan pronto comenzamos a jugar. Este es sobre todo un divertido y muy adictivo juego de cartas.

Entendemos que este género, por su misma naturaleza, aleja a muchos jugadores. La idea de jugar cartas no es atractiva para todos y hay quienes tienen mala experiencia con nombres como Magic: The Gathering o Yu-Gi-Oh. No solo porque pueden requerir una gran inversión de dinero, sino porque la victoria a veces no depende de la habilidad del jugador, su estrategia o la suerte, sino de simplemente tener las mejores cartas. También pueden ser infames por la complejidad de sus sistemas, que los hacen difíciles de aprender.

Incluso si ustedes piensan así, les recomendamos que den una mirada a Inscryption. En cierta forma, este juego se burla de muchos de los elementos tradicionales de los juegos de cartas.

El sistema de juego es bastante básico. Las cartas tienen números que representan el ataque, la defensa y el número de sacrificios necesarios para ser invocadas. También tenemos acceso a un número infinito de cartas de ardillas que podemos invocar sin costo. A medida que avanzamos en las partidas, vamos conociendo poco a poco cartas con habilidades especiales, herramientas que podemos utilizar en las partidas y nuevas mecánicas de forma que no resultan abrumadoras. Pero sobre todo, descubrimos que podemos “pararnos” de la mesa.

Así es, la cabaña en que se desarrolla el juego se puede explorar y es una especie de ‘escape room’. Podemos encontrar y resolver puzles que no solo nos darán nuevas cartas y herramientas para el juego, sino pistas sobre cómo llegar al verdadero final.

Bueno, al verdadero final del acto 1 al menos.

Verán, Inscryption no es un juego común y corriente. Este consta de cuatro actos (sí, cuatro) que introducen mecánicas inesperadas, nuevas formas de jugar y sorpresas increíbles sobre la historia. Al ser un juego diseñado por Daniel Mullins, a quien ya conocemos por obras tan bizarras e interesantes como Pony Island y The Hex, podemos esperar mucho metajuego y hasta “metametajuego”.

Si tienen experiencia con otros juegos de cartas, saben lo satisfactorio que es descubrir una sinergia o estrategia especialmente útil o poderosa. Inscryption está hecho a propósito para que lleguemos a esos momentos. Tarde o temprano nos encontraremos con estrategias o jugadas que parecen realmente invencibles y que nos permiten arrasar con los rivales. No se preocupen por el elemento ‘roguelike’ que hace que pierdan su mazo si son derrotados porque eso solo pasa en el acto 1 del juego. El resto de actos son… “diferentes”.

Estamos siendo ambiguos al respecto porque no queremos arruinar las sorpresas que guarda este título a nivel de narrativa y de mecánicas. Solo queremos que sepan que hace cosas muy interesantes que ningún otro juego similar ha intentado antes. Quienes estén familiarizados con el trabajo de Daniel Mullins saben que no pueden esperar nada común y corriente.

Los elementos más bizarros del juego llegan con el acto 4. No nos referimos a ‘Kaycee’s Mod’, un modo de juego desbloqueable en el que repetimos el primer acto con ciertos modificadores, sino a un ARG (‘alternate reality game’ o ‘juego de realidad alternativa’) en el que podríamos descubrir no solo la verdadera historia de Inscryption, sino ver su verdadero final.

Decimos “podríamos“ en vez de “podemos“ porque la versión de Switch no nos permite participar de este por varias razones. Este es un buen punto para hablar de los aspectos negativos del juego.

Para comenzar, ¿cómo es posible que la versión de Inscryption para Nintendo Switch no permita usar controles táctiles? Esto hubiera permitido un nivel extra de inmersión y facilidad para jugar que hubiera al menos simulado el control con el ratón de la versión para PC.

De hecho, es claro que este juego fue hecho para ser jugado en PC. Parte del metajuego y la metanarrativa no tiene sentido si estamos jugando en PlayStation, Switch o Xbox y eso le quita otro punto de inmersión. De hecho, hay elementos que fueron removidos o modificados para la versión de consolas. Desde estas es imposible acceder a los datos necesarios para participar en el acto 4, el ARG.

Es verdad que el ARG ya fue resuelto por los jugadores de la versión de PC hace muchos meses, pero hubiera sido divertido que esta versión al menos hubiera conservado las pistas necesarias para despertar curiosidad. Actualmente podemos buscar videos en YouTube y largos documentos que explican el impresionante trabajo que hicieron los miembros del canal de Discord y el Subreddit de Daniel Mullins resolviendo el misterio. Pero no es lo mismo que haber participado de la experiencia colectiva.

Aunque este es un aspecto del juego con el que solo se involucra un porcentaje minúsculo de su audiencia, resulta triste que ya no esté disponible. Ojalá al menos hubiera intentado algo como lo que hizo la versión Plus! de Doki Doki Literature Club, que agregó una interfaz extra para simular la experiencia de jugar en PC.

Con o sin ARG, Inscryption en Nintendo Switch es un juego de cartas absolutamente fantástico, con una maravillosa ambientación macabra que parece sacada de los mejores ‘creepypastas’, una gran narrativa y lleno de sorpresas, metasorpresas y metametasorpresas. Aunque definitivamente está pensado para PC, se puede disfrutar enormemente en cualquier plataforma.

Inscryption (Switch) 8.4/10 Nota Lo que nos gustó - Buenos sistemas de juego de cartas con gran profundidad mecánica.

- Ambientación de terror.

- Elementos de 'escape room' muy bien implementados.

- Guarda muchas sorpresas jugables y narrativas. Lo que no nos gustó - No tiene controles táctiles.

- Ya no se puede participar del ARG que "resuelve" algunos misterios de la trama.

- Algunas mecánicas de cartas en los actos 2 y 3 no son tan divertidas.

En resumen Resolvimos la duda que teníamos al comienzo de esta reseña: Inscryption definitivamente sí es uno de los mejores juegos de 2021 y si no lo disfrutaron en su día, vale la pena darle una mirada en Nintendo Switch a pesar de que esta versión no replica perfectamente la experiencia de jugar en PC. Es una pena que no soporte controles táctiles y que ya no se pueda participar de su ARG, pero sigue siendo un juego fantástico que usa las mecánicas, la pasión y los tropos mecánicos de los juegos de cartas para ofrecer una experiencia única. Incluso si ignoramos su bizarra narrativa y lo tomamos solo como un juego de cartas, sigue siendo increíblemente divertido.

Reseña hecha con una copia digital de Inscryption para Nintendo Switch provista por Devolver Digital