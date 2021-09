Sony Interactive Entertainment no mintió cuando dijo que tenía varias sorpresas preparadas para el PlayStation Showcase 2021. A través de un teaser y un tráiler, Insomniac Games presentó Spider-Man 2 y un proyecto previamente desconocido: un juego de Wolverine.

Aquí podrán encontrar todo lo revelado sobre estos títulos inspirados en los héroes de Marvel.

¿De qué tratará la historia de Spider-Man 2 y Wolverine?

Aunque no revela demasiado, el tráiler de Spider-Man 2 deja ver que Kraven el Cazador y Venom serán los principales antagonistas de la aventura. Al contrario, el tráiler del juego de Wolverine desarrollado por Insomniac Games no ofrece muchas pistas. No obstante, es muy probable que se ambiente en la misma continuidad que Spider-Man 2 y pasadas entregas.

¿Cómo será la jugabilidad de Spider-Man 2 y Wolverine?

Desafortunadamente, ninguno de los dos tráileres de ja ver jugabilidad de Spider-Man 2 y el juego de Wolverine desarrollado por Insomniac Games. Sin embargo, no sería atrevido suponer que la jugabilidad de Spider-Man 2 será similar a la de Marvel’s Spider-Man y Miles Morales.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Spider-Man 2 y el juego de Wolverine desarrollado por Insomniac Games?

La fecha de lanzamiento de Spider-Man 2 está programada para algún momento de 2023. Por el momento, Insomniac Games no ha revelado la fecha de lanzamiento del juego de Wolverine.

¿A qué plataformas llegarán?

Tanto Spider-Man 2 como el juego de Wolverine serán exclusivas de PlayStation 5.

¿Qué se sabe sobre el desarrollo?

En lo que respecta a Spider-Man 2, Bryan Intihar y Ryan Smith —director creativo y director del primer juego, respectivamente— retornarán a esta secuela en sus respectivos roles. En el caso del juego de Wolverine, será dirigido por Brian Horton y Cameron Christian.

Fuente: PlayStation Showcase 2021