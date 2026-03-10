Videojuegos

Invincible Vs: Allen el Alien y toda la información sobre cómo participar en la beta abierta del juego

Aquí conocerán cómo participar y todo el contenido que tendrá la nueva beta abierta del juego Invincible Vs de Quarter Up.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Quarter Up, la desarrolladora de Invincible Vs ha confirmado las fechas y los detalles del primer periodo de prueba (beta) abierto que tendrán en el 2026. Adicionalmente, la plantilla de personajes jugables de Invincible Vs continúa expandiéndose tras la revelación de Allen el Alien, quien se integra como el decimosexto luchador del juego. Con esta adición, el título de lucha basado en la obra de Robert Kirkman queda a solo dos espacios de completar su alineación inicial de 18 personajes.

¿Cómo pelea Allen el Alien en Invincible Vs?

A diferencia de otros personajes de grandes proporciones, Allen no se clasifica estrictamente como un grappler. Ya que, en el tráiler donde fue presentado no lo vemos usando agarres de comando. En su lugar, el personaje se presenta como un brawler estándar con herramientas diseñadas para mitigar las desventajas habituales de los personajes de gran tamaño ante estilos de juego a distancia. Para esto, Allen posee un movimiento con apariencia de provocación (taunt) que le permite absorber múltiples impactos sin interrumpir su animación. Adicionalmente, la habilidad de armadura puede cancelarse en otros ataques en casi cualquier momento, lo que facilita castigos inmediatos tras absorber un golpe. Finalmente, el tráiler muestra un movimiento vertical con prioridad de invencibilidad que, al conectar, permite extender secuencias de combo.

- Publicidad -

¿Cuándo es y cuáles son los personajes que estarán disponibles en la beta abierta de Invincible Vs?

Invincible Vs: Allen el Alien y toda la información sobre cómo participar en la beta abierta del juego

Quarter Up también ha confirmado que llevarán a cabo un nuevo periodo de prueba o beta abierta, que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril de 2026. Esta instancia de prueba permitirá a los usuarios evaluar la estabilidad de los servidores,10 personajes y seis escenarios que aparecerán en la versión final.

Los 10 personajes que estarán disponibles durante la beta abierta de Invincible Vs son:

  1. Invincible
  2. Atom Eve
  3. Bulletproof
  4. Thula
  5. Rex Splode
  6. Battle Beast
  7. Omni-Man
  8. Robot
  9. Monster Girl
  10. Allen the Alien
🔥

Más noticias sobre juegos de pelea

Capcom anuncia los planes que tienen para el contenido DLC de Resident Evil Requiem
 Capcom anuncia los planes que tienen para el…
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Reseña (PS5)
 Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – Reseña…
Guía Resident Evil Requiem: ubicación y códigos de todas las cajas fuertes
 Guía Resident Evil Requiem: ubicación y códigos de…

Fuente: Invincible Vs en YouTube

Así lucen las skins de 2B, A2, 9S y demás personajes de Nier Automata en Overwatch
Fecha, hora y cómo ver la presentación Minecraft Live sobre la actualización ‘Pequeña Invasión’
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (marzo 2026)
Estos serán los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para marzo de 2026 según una filtración
Yoshi y el libro misterioso ya tiene fecha de lanzamiento y un nuevo tráiler
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Así lucen las skins de 2B, A2, 9S y demás personajes de Nier Automata en Overwatch
No hay comentarios

Lo último

One Piece: cómo continuar la historia en el anime o manga luego del final de la segunda temporada del live action de Netflix
Cine y TV
Capcom anuncia los planes que tienen para el contenido DLC de Resident Evil Requiem
Videojuegos
Así cambiará el precio de las Monedas V / Pavos y pases de Fortnite
Videojuegos
«Nunca digas nunca», afirma productor sobre el potencial regreso de The Simpsons: Hit & Run
Videojuegos