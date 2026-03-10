Invincible Vs: Allen el Alien y toda la información sobre cómo participar en la beta abierta del juego

Quarter Up, la desarrolladora de Invincible Vs ha confirmado las fechas y los detalles del primer periodo de prueba (beta) abierto que tendrán en el 2026. Adicionalmente, la plantilla de personajes jugables de Invincible Vs continúa expandiéndose tras la revelación de Allen el Alien, quien se integra como el decimosexto luchador del juego. Con esta adición, el título de lucha basado en la obra de Robert Kirkman queda a solo dos espacios de completar su alineación inicial de 18 personajes.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

¿Cómo pelea Allen el Alien en Invincible Vs?

A diferencia de otros personajes de grandes proporciones, Allen no se clasifica estrictamente como un grappler. Ya que, en el tráiler donde fue presentado no lo vemos usando agarres de comando. En su lugar, el personaje se presenta como un brawler estándar con herramientas diseñadas para mitigar las desventajas habituales de los personajes de gran tamaño ante estilos de juego a distancia. Para esto, Allen posee un movimiento con apariencia de provocación (taunt) que le permite absorber múltiples impactos sin interrumpir su animación. Adicionalmente, la habilidad de armadura puede cancelarse en otros ataques en casi cualquier momento, lo que facilita castigos inmediatos tras absorber un golpe. Finalmente, el tráiler muestra un movimiento vertical con prioridad de invencibilidad que, al conectar, permite extender secuencias de combo.

¿Cuándo es y cuáles son los personajes que estarán disponibles en la beta abierta de Invincible Vs?

Quarter Up también ha confirmado que llevarán a cabo un nuevo periodo de prueba o beta abierta, que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril de 2026. Esta instancia de prueba permitirá a los usuarios evaluar la estabilidad de los servidores,10 personajes y seis escenarios que aparecerán en la versión final.

Los 10 personajes que estarán disponibles durante la beta abierta de Invincible Vs son:

Invincible Atom Eve Bulletproof Thula Rex Splode Battle Beast Omni-Man Robot Monster Girl Allen the Alien

Fuente: Invincible Vs en YouTube