Invincible Vs: Allen el Alien y toda la información sobre cómo participar en la beta abierta del juego

Quarter Up, la desarrolladora de Invincible Vs ha confirmado las fechas y los detalles del primer periodo de prueba (beta) abierto que tendrán en el 2026. Adicionalmente, la plantilla de personajes jugables de Invincible Vs continúa expandiéndose tras la revelación de Allen el Alien, quien se integra como el decimosexto luchador del juego. Con esta adición, el título de lucha basado en la obra de Robert Kirkman queda a solo dos espacios de completar su alineación inicial de 18 personajes.
¿Cómo pelea Allen el Alien en Invincible Vs?
A diferencia de otros personajes de grandes proporciones, Allen no se clasifica estrictamente como un grappler. Ya que, en el tráiler donde fue presentado no lo vemos usando agarres de comando. En su lugar, el personaje se presenta como un brawler estándar con herramientas diseñadas para mitigar las desventajas habituales de los personajes de gran tamaño ante estilos de juego a distancia. Para esto, Allen posee un movimiento con apariencia de provocación (taunt) que le permite absorber múltiples impactos sin interrumpir su animación. Adicionalmente, la habilidad de armadura puede cancelarse en otros ataques en casi cualquier momento, lo que facilita castigos inmediatos tras absorber un golpe. Finalmente, el tráiler muestra un movimiento vertical con prioridad de invencibilidad que, al conectar, permite extender secuencias de combo.
¿Cuándo es y cuáles son los personajes que estarán disponibles en la beta abierta de Invincible Vs?
Quarter Up también ha confirmado que llevarán a cabo un nuevo periodo de prueba o beta abierta, que se llevará a cabo del 9 al 11 de abril de 2026. Esta instancia de prueba permitirá a los usuarios evaluar la estabilidad de los servidores,10 personajes y seis escenarios que aparecerán en la versión final.
Los 10 personajes que estarán disponibles durante la beta abierta de Invincible Vs son:
- Invincible
- Atom Eve
- Bulletproof
- Thula
- Rex Splode
- Battle Beast
- Omni-Man
- Robot
- Monster Girl
- Allen the Alien
Más noticias sobre juegos de pelea
- 1. Todos los juegos y noticias de la presentación Capcom Spotlight de marzo 2026
- 2. Street Fighter 6: Capcom comparte la guía de movimientos de Alex
- 3. Hunk esta vivo o muerto al final de Resident Evil Requiem
- 4. Street Fighter 6: este es todo el contenido que tendrá el Fighting Pass de Alex
- 5. Con quién está casado Leon en Resident Evil Requiem
- 6. Resident Evil Requiem (RE 9): guía con la solución a «El acertijo final»
Fuente: Invincible Vs en YouTube