Invincible VS: Cecil Stedman es el nuevo personaje y cómo registrarse a la alpha cerrada

Durante la transmisión de revelación de personaje especial que Quarter Up transmitió en su canal en YouTube, fue anunciado que Cecil Stedman. Este personaje es conocido por ser, en la historia, el Director de la Agencia de Defensa Global. Además es el octavo personaje jugable de Invincible VS. Adicionalmente, durante el stream dieron algunos detalles sobre la historia del juego y además anunciaron una alpha cerrada para Invincible VS.

¿Cómo inscribirse en la alpha cerrada de Invincible VS?

Si bien Quarter Up no reveló cuándo estará disponible, la alpha cerrada de Invincible VS. sí abrió las inscripciones y confirmó que antes de terminar el 2025 se llevará a cabo este periodo de prueba. Así que si quieren ser uno de los afortunados en ser elegido para la alpha cerrada de Invincible VS, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

¿Quién es y cómo pelea Cecil Stedman, el nuevo personaje de Invincible VS?

A diferencia de otros personajes de Invincible, Cecil Stedman es un humano sin superpoderes. Así que este es personaje basado en gadgets y tecnología y que será un zooner por como pelea en su tráiler de presentación. . Su estilo de combate se centra en el uso de arsenal avanzado y maniobras tácticas.

Entre las herramientas confirmadas para Cecil se encuentran un rifle láser, una pistola y un lanzagranadas. Sin embargo, su conjunto de movimientos se amplía con la capacidad de convocar ReAnimen para atacar, ejecutar teletransportaciones y utilizar una armadura tecnológica para absorber daño. El personaje contará con tres movimientos Súper: uno que combina el lanzamiento del oponente con teletransportación y ataques con armas. El segundo invoca una gran cantidad de ReAnimen; y un tercero que desata el láser orbital para impactar a los adversarios.

Respecto al Modo Historia, Quarter Up anunció que será una trama original. Esta será escrita por algunos de los guionistas de la serie de televisión y según ellos este modo historia estará hecho para que se sienta como “un episodio jugable”. Finalmente, se confirmó que Invincible VS incluirá al menos 25 minutos de escenas cinematográficas y presentará un nuevo personaje que también será jugable, cuya identidad aún se mantiene en secreto.

Fuente: cuenta de Invincible VS en X, antes Twitter.