Invincible Vs: el nuevo tráiler del juego presenta cómo pelea Dupli-Kate

Con la revelación de Dupli-Kate, solo quedan tres personajes de Invincible Vs en ser mostrados por Quarter Up para completar el grupo inicial.

Quarter Up, el estudio desarrollador de Invincible Vs, ha presentado oficialmente a Dupli-Kate como el personaje número 15 que tendrá el juego desde su lanzamiento. A través de un nuevo tráiler de jugabilidad, se han revelado los movimientos de pelea que tendrá este personaje, el cual basa su estrategia en la multiplicación física para presionar al oponente.

¿Cómo pelea Dupli-Kate en Invincible Vs?

El juego contará con un total de 18 luchadores disponibles desde el primer día. Actualmente, quedan 3 espacios por revelar.

Dupli-Kate se clasifica dentro del arquetipo de personaje rushdown. Su diseño y plan de pelea está orientado a mantener una ofensiva constante mediante ataques de alta velocidad que limitan el tiempo de reacción del rival. Su habilidad distintiva permite generar copias de sí misma durante el combate, las cuales actúan de forma coordinada para ejecutar secuencias de ataque.

Esta capacidad de duplicación facilita el establecimiento de situaciones de 50/50. En términos de juegos de pelea, esto se refiere a escenarios donde el defensor debe elegir entre dos opciones de bloqueo (alto o bajo o izquierdo o derecho) con una probabilidad de éxito del 50%, ya que la animación de los clones dificulta la lectura visual del golpe real.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Invincible VS?

Durante el 2026 llegarán cuatro personajes adicionales como parte del primer pase de temporada de Invincible Vs.

Invincible VS, el juego de pelea por equipos (tag-team), está programado llegar 30 de abril de 2026 y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. El tráiler de Ella Mental también sirvió para confirmar el tamaño exacto del roster inicial del juego: 18 personajes en total. Los luchadores confirmados hasta el momento incluyen a: Invincible, Atom Eve, Bulletproof, Thula, Rex Splode, Battle Beast, Omni-Man, Cecil, Monster Girl y Robot. Esto deja pendiente la revelación de los siete personajes restantes.

Fuente: canal oficial de Invincible VS en YouTube

