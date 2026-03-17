IO Interactive da por terminada para bien su labor de distribución del polémico MindsEye y Hitman cancela el viaje

IO Interactive anunció la finalización de su colaboración editorial con el desarrollador Build A Rocket Boy sobre el juego de acción y aventura para un jugador, MindsEye. Build A Rocket Boy asumirá la responsabilidad editorial en exclusiva a partir de ahora. El evento ‘crossover’ con Hitman, previamente planeado para MindsEye, también fue cancelado.

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La participación de IOI Partners en MindsEye llega a su fin, salvo las funciones esenciales de transición necesarias para transferir la condición de distribuidor oficial a Build A Rocket Boy. El estudio Build A Rocket Boy asumirá la responsabilidad editorial en exclusiva, garantizando así la continuidad para la comunidad de MindsEye y todos los socios. IOI Partners y Build A Rocket Boy están coordinando estrechamente para asegurar una transición sin problemas en las próximas semanas.

Debido a esta separación, la misión de Hitman anunciada en junio del 2025, prevista como un evento ‘crossover’ dentro de MindsEye, no se lanzará. Sin embargo, Build A Rocket Boy planea colaborar con sus socios en otros proyectos en el futuro. Tanto IOI Partners como Build A Rocket Boy reconocen la expectación que generó esta colaboración entre la comunidad y agradecen el apoyo de los jugadores.

MindsEye se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de Steam y Epic Games Store el 10 de junio del 2025.