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IO Interactive da por terminada para bien su labor de distribución del polémico MindsEye y Hitman cancela el viaje

47 no está nada contento.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

IO Interactive anunció la finalización de su colaboración editorial con el desarrollador Build A Rocket Boy sobre el juego de acción y aventura para un jugador, MindsEye. Build A Rocket Boy asumirá la responsabilidad editorial en exclusiva a partir de ahora. El evento ‘crossover’ con Hitman, previamente planeado para MindsEye, también fue cancelado.

La participación de IOI Partners en MindsEye llega a su fin, salvo las funciones esenciales de transición necesarias para transferir la condición de distribuidor oficial a Build A Rocket Boy. El estudio Build A Rocket Boy asumirá la responsabilidad editorial en exclusiva, garantizando así la continuidad para la comunidad de MindsEye y todos los socios. IOI Partners y Build A Rocket Boy están coordinando estrechamente para asegurar una transición sin problemas en las próximas semanas.

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Debido a esta separación, la misión de Hitman anunciada en junio del 2025, prevista como un evento ‘crossover’ dentro de MindsEye, no se lanzará. Sin embargo, Build A Rocket Boy planea colaborar con sus socios en otros proyectos en el futuro. Tanto IOI Partners como Build A Rocket Boy reconocen la expectación que generó esta colaboración entre la comunidad y agradecen el apoyo de los jugadores.

MindsEye se lanzó para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de Steam y Epic Games Store el 10 de junio del 2025.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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