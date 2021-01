Hoy en día, los jugadores están acostumbrados a experiencias que se extiendan por decenas e incluso cientos de horas. Al fin y al cabo, los videojuegos son un pasatiempo costoso. Entendiblemente, los jugadores esperan que la inversión en estos se traduzca en un prolongado tiempo de ocio. Sin embargo, no se puede olvidar que hay videojuegos que son diseñados para ser experiencias compactas. E incluso si no ofrecen más que un puñado de horas de ocio, siguen teniendo mérito por lo que lograron en tan poco tiempo. Tal es el caso del encantador, pero obscuro Iris.Fall.

Después de permanecer un poco más de dos años como una exclusiva de Steam, Iris.Fall por fin llegará a consolas. Desarrollado por NExT Studios, compañía establecida en 2017 en la ciudad de Shanghai, este juego de aventura y rompecabezas no pasará de largo gracias a su llamativa presentación. No obstante, más allá de su estilo visual, Iris.Fall es un juego diseñado para los que gusten de rompecabezas.

Tanto en concepto como en ejecución, Iris.Fall es un título minimalista. Sin una sola línea de diálogo o texto, los jugadores son introducidos a las mecánicas básicas. Aunque el título goza de una gran variedad de rompecabezas a lo largo de sus 8 capítulos, hay una mecánica consistente: el uso de sombras como plataformas. En ciertas porciones del juego, la protagonista puede convertirse en una sombra para superar obstáculos que normalmente no podría. Sin embargo, esto generalmente implica manipular objetos ante la luz para crear rampas y/o semejantes.

Si bien el manejo de sombras es la mecánica representativa de Iris.Fall, el título nunca se torna monótono gracias a la mencionada variedad de rompecabezas. Mientras que algunos solo requieren de la atenta observación del entorno, otros exigen astucia analítica. Desafortunadamente, hay puzles cuyo objetivo puede resultar confuso. Por ejemplo, en el episodio 6 hay una estructura reminiscente a un cubo de rubik. Lógicamente, el primer impulso es resolverlo. Sin embargo, posteriormente resulta claro que el objetivo consiste en que las luces que emana impacten las puertas del fondo. Por fortuna, la mayoría de puzles son intuitivos.

A pesar de la dificultad de algunos de sus rompecabezas, Iris.Fall es un juego extremadamente corto. Dependiendo de su pericia con los puzles, la aventura puede durar entre una y tres horas. Si bien esta duración puede decepcionar a algunos jugadores, la experiencia termina valiendo la pena. Esto no solo se debe a los mencionados rompecabezas, sino a su presentación y críptica historia.

El juego comienza cuando la joven Iris —recién despertada tras una pesadilla— sigue a un gato negro hasta un teatro abandonado. Cabe señalar que Iris.Fall no es una narrativa convencional. Esto no se debe exclusivamente a la mencionada ausencia de diálogos y líneas. A lo largo de los niveles —renderizados en un estilo monocromático, el cual da a Iris.Fall una estética reminiscente a las ilustraciones en blanco y negro de un cuento—, los jugadores descubrirán nuevos detalles que pueden interpretarse de múltiples formas. Estos van desde espacios y mecanismos imposibles hasta detalles más sutiles, tales como un cuadro. Resulta obvio que el juego debe apreciarse a nivel metafórico. Su críptica trama tan solo contribuye a esto.

A pesar de las mencionadas fortalezas, Iris.Fall es una aventura que no ofrece rejugabilidad más allá de sus logros/trofeos. Después de superarlo, hay pocos incentivos para volver a jugarlo. Ni siquiera su memorable estética lo amerita.

Por el momento, sabemos que el juego tendrá un precio de $20 dólares —$68.500 pesos colombianos, más o menos— en la Nintendo eShop. Suponiendo que su precio en la PlayStation Store y la Microsoft Store sea similar, Iris.Fall para consolas no es una compra recomendada. A pesar de su atractiva presentación y entretenidos rompecabezas, ofrece muy poco por ese precio. Sería entendible si esta versión del juego tuviera más contenidos, pero tal no es el caso. De ser amante de los rompecabezas y/o estar buscando un título con un estilo gráfico único, recomendamos adquirir Iris.Fall en Steam. ¡Está a la mitad de ese precio!

Iris.Fall 7/10 Nota Lo que nos gustó - Una presentación visual bastante memorable.

- Una gran variedad de rompecabezas.

Lo que no nos gustó - Extremadamente corto.

- El precio de la versión para consolas puede ser elevado.

En resumen A pesar de su corta duración, Iris.Fall resulta una aventura entretenida de principio a fin gracias a sus variados rompecabezas y estilo visual. Dado su elevado precio en consolas, lo más recomendable sería adquirir la versión para Steam. Ambas versiones ofrecen lo mismo.

Reseña hecha con una copia digital de Iris.Fall para PS4 brindada por NExT Studios.