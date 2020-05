Iron Man VR: lo que Camouflaj reveló a los medios latinoamericanos

Desde que fue revelado en el primer State of Play, Marvel’s Iron Man VR se ha convertido en uno de los lanzamientos más atractivos para PSVR. Más allá de conceder la oportunidad de convertirse en el Vengador Armado, la demo ha dejado claro que el estudio Camouflaj busca entregar un buen juego de disparos y una historia que haga justicia al personaje.

Ahora, faltando un poco más de un mes para el lanzamiento de este título, Camouflaj ha dado a conocer que finalmente ha concluido el desarrollo de Marvel’s Iron Man VR. No menos importante, ha compartido datos jugosos sobre el juego por medio de una entrevista exclusiva.

Junto con otros medios de Latinoamérica, GamerFocus fue invitado por PlayStation a entrevistar a Ryan Darcey, diseñador en Camouflaj. Gracias a la disposición de Darcey para responder todas nuestras preguntas, ahora tenemos una mejor idea del proceso de desarrollo detrás de Marvel’s Iron Man VR y lo que llegará con este título en su lanzamiento.

Jugabilidad

Involucrado en el desarrollo de Marvel’s Iron Man VR desde hace tres años, Ryan Darcey ha sido responsable de varios aspectos de la jugabilidad del título: inteligencia artificial, vuelo, combate, diseño de niveles, etc. Su amplia familiaridad alrededor del diseño del juego le permitió hablar en detalle sobre cómo fue el proceso de desarrollo y la filosofía de Camouflaj.

El primer desafío del estudio fue diseñar el sistema de vuelo. Irónicamente, este problema fue resuelto con facilidad gracias a la disposición de los controles Move y la presentación de la interfaz vía PlayStation VR. Esto permitió a Camouflaj crear un homólogo exacto a lo visto en el primer intento de vuelo de Tony Stark en Iron Man (2008). El estudio optó por hacer un simulador de vuelo que fuera de fácil acceso y nada restrictivo, pero difícil de dominar.

El segundo desafío fue el combate. Como se ha podido ver en videos promocionales, los jugadores podrán utilizar los repulsores de Iron Man para atacar. Dada la natural armonía entre el género FPS y las plataformas VR, esto resultó sencillo. Sin embargo, una de las preocupaciones constantes de Camouflaj era que la transición entre vuelo y combate se sintiera natural. Con el fin de que los controles fueran lo más responsivos posible, el equipo de desarrollo redujo la fricción que normalmente acompañaría las acciones del Vengador Armado. Por fortuna, la buena recepción de la demo es prueba de que el estudio hizo un buen trabajo.

Historia

Aunque fue reticente a revelar información clave sobre la historia, tales como los héroes y villanos que aparecerán, Darcey dio a conocer que la campaña de Marvel’s Iron Man VR no está inspirada en la interpretación del Universo Cinematográfico de Marvel. En cambio, la trama está más basada en los cómics. Darcey mencionó la saga El demonio en la botella (1979) como principal inspiración, ya que sigue siendo el mejor exponente del lado más humano del Vengador Armado. Sin embargo, reiteró que el equipo tomó bastante inspiración de la primera película de Iron Man a la hora de hacer el sistema de vuelo y la interfaz de la armadura.

La faceta humana de Iron Man también será explorada en las secciones fuera de los combates. Estas permitirán a los jugadores meterse en la piel del multimillonario, playboy y filántropo Tony Stark; interactuar con sus conocidos; y conocer más de su vida personal. La inmersión innata de la realidad virtual permitirá que estos momentos sean especialmente efectivos.

¿Marvel’s Iron Man VR tendrá DLC?

Por el momento, no hay confirmación de que Marvel’s Iron Man VR vaya a tener DLC. Según Darcey, esto se debe a que el equipo se ha asegurado de hacer una campaña formidable. Esta tendrá una duración entre 8 y 10 horas y permitirá que los jugadores personalicen múltiples aspectos de la armadura: apariencia, vuelo, armas, etc. No obstante, Darcey está abierto a la idea de seguir nutriendo el título con nuevos contenidos basados en el universo de Iron Man.

¿Quién hizo la nueva armadura de Iron Man?

Darcey reveló que el equipo trabajó de la mano con el ilustrador Adi Granov —mejor conocido por sus trabajos para Marvel Comics, entre los que destaca Iron Man: Extremis (2006), y varias armaduras en el Universo Cinematográfico de Marvel— para diseñar la armadura que Tony Stark viste en el juego. Darcey expandió diciendo que Granov tiene un talento particular para hacer piezas industriales que luzcan estilizadas, mas no pierdan su funcionalidad.

Marvel’s Iron Man VR llegará el 3 de julio como una exclusiva para PlayStation VR.