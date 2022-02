Todo comenzó con la entrega de premios The Game Awards celebrada a finales de 2021. A pesar de contar con «pesos pesados» del mundo de los AAA entre los nominados en la categoría de mejor juego de año, el ganador fue un título inesperado: It Takes Two.

Desde entonces, este juego ha acumulado 80 premios ‘GOTY’ o juego del año según gameawards.net. Resident Evil Village está en segundo lugar con 56. Esto es notable porque esta clase de premios suelen ser dominados por títulos de alto presupuesto y gráficos realistas, no por juegos «independientes». Más adelante explicaremos por qué lo entrecomillamos.

Analicemos It Takes Two para descubrir si de verdad merece ser considerado el ‘GOTY’ o mejor juego de 2021.

¿It Takes Two es un buen juego?

La respuesta es sencilla. Sí, It Takes Two es muy bueno. Si tratamos de hacer una reseña resumida, podemos decir que es una experiencia muy divertida, colorida y emotiva. La historia es protagonizada por un matrimonio al borde del divorcio que no estaría fuera de lugar en una película de Pixar. Gracias a un deseo de su hija, un libro sobre relaciones de pareja cobra vida y los convierte en figuras de juguete que deberán vivir una aventura para arreglar su relación.

Si jugaron A Way Out, el anterior título de Hazelight, ya saben qué esperar de este, pues es una clara evolución de sus ideas. Igual que la aventura de Leo y Vincent, la de May y Cody es exclusivamente multijugador. El director Josef Fares y su equipo tomaron las lecciones aprendidas para pulir aún más la experiencia cooperativa. No tenemos ningún problema en declarar que, a nivel de jugabilidad, It Takes Two es perfecto.

Esto no significa que flaquee en otros aspectos. Su tono caricaturesco y trama fantástica dan pie a un estilo visual muy atractivo. Elementos como una caja de herramientas, un castillo de juguete y un pequeño jardín se convierten en enormes escenarios llenos de creatividad. Podríamos describirlo como una mezcla de Querida, encogí a los niños con caricaturas clásicas como Aventuras en Pañales, en las que elementos comunes son fuente de grandes aventuras.

La combinación de excelente jugabilidad, creativos elementos visuales, emotiva historia y excelente trabajo actoral hace que este sea un título excelente. Sin embargo, aún resulta “extraño” considerar a It Takes Two como el ‘GOTY’: el mejor juego de 2021.

La tradición GOTY

En 2012, los nominados a juego del año en los Spike Video Game Awards —predecesores de The Game Awards— tenían como nominados a juego del año a Assassin’s Creed III, Dishonored, Journey, Mass Effect 3 y The Walking Dead: The Game. Aunque este último había sido un éxito de crítica y ventas, el analista Michael Pachter declaró en una entrevista que no iba a ganar. Estaba tan seguro que dijo que “se comería su propio sombrero si lo hacía”. Días después, Pachter se comió un pequeño sombrero de dulce en un video.

El analista no tenía razones para equivocarse. Tres de los otros nominados eran grandes juegos AAA y Journey tenía el prestigio de Sony detrás. El juego de Telltale tenía mucho menos presupuesto, peores gráficos y no estaba tan pulido. El ‘GOTY’ era un calificativo reservado para títulos como Skyrim, Red Dead Redemption y Bioshock. Juegos que no solo tenían gran calidad, sino que contaban con el músculo publicitario de grandes compañías.

The Walking Dead no es un título independiente, pero está suficientemente alejado del mundo de las grandes producciones AAA como para ser una irregularidad. Todos los años hay juegos como Celeste, Disco Elysium o Hades que llaman la atención de la industria. Se convierten en éxitos de ventas y ganan una gran cantidad de premios, pero el gran público y las publicaciones más relevantes rara vez los consideran “el juego del año”.

¿Pero It Takes Two es un juego independiente? El estudio Hazelight es muy pequeño para ser considerado AAA, pero con más de 65 personas en su nómina parece muy grande para ser llamado ‘indie’. Además, sus dos recientes títulos contaron con el apoyo de Electronic Arts.

Dicho apoyo vino en forma del programa EA Originals, creado precisamente para apoyar estudios independientes. Incluso tomando en cuenta lo pequeña que es esta obra, no podemos ignorar el impulso que le dio una empresa tan grande como Electronic Arts.

Algunos no se refieren a estos juegos como independientes, sino como AA. De todos modos, es muy raro considerar a un juego de estos como ‘GOTY’. It Takes Two debe tener algo muy especial para ser considerado el mejor juego de 2021 por encima de Resident Evil Village, Forza Horizon 5, Deathloop y otros.

¿Qué hace especial a It Takes Two?

Disculparán la expresión sobreutilizada, pero este título es un “soplo de aire fresco”. Los sistemas incrementales —en los que subir de nivel se combina con la mejora de armas, forja de objetos, búsqueda de coleccionables y más— han hecho que títulos diferentes se sientan muy parecidos entre sí. It Takes Two tiene una atractiva simpleza en la que no tenemos que recurrir a menús ni estar pendientes de decenas de elementos al mismo tiempo. Su genialidad está en que aplica esa simpleza a una gran variedad de formas de jugar.

Todo empieza como un juego de plataformas en 3D en el que podemos hacer poco más que correr y saltar. Pero pronto estamos disparando, navegando, combatiendo en un juego de peleas, resolviendo acertijos, montando ranas, volando en pájaros mecánicos, usando imanes, cantando, convirtiéndonos en plantas y otras mil actividades más. It Takes Two puede cambiar su forma de jugar cada cinco minutos, incluso cambiar de género completamente. Pero las nuevas mecánicas siempre resultan intuitivas y divertidas.

Esto resulta similar a la filosofía de diseño de niveles de Nintendo. En esta se presentan nuevas mecánicas e ideas. Estas son exploradas al máximo a lo largo de un nivel y luego abandonadas para dar paso a algo diferente. El juego de Hazelight es aún más interesante porque hace esto varias veces de forma fluida dentro de un mismo nivel. Además, diferencia los roles de ambos personajes y vincula estas mecánicas a la narrativa. Gracias a las habilidades que adquieren los protagonistas podemos descubrir más sobre sus personalidades, historia e incluso las razones por las que se están divorciando.

Hablando de los personajes, otro buen elemento del juego es el arco narrativo por el que los lleva. Al comienzo, es «claro» que lo mejor para May y Cody es el divorcio y despreciamos al Dr. Hakim por su insistencia en la reconciliación. Pero a medida que los conocemos mejor, empezamos a pensar que su relación sí tiene arreglo y desear que puedan seguir juntos.

El Dr. Hakim nunca deja de ser un fastidio. Eso sí.

Gracias a la variedad de sistemas de juego, It Takes Two es una especie de microcosmos de lo mejor que tiene para ofrecer la interactividad de los videojuegos. Es suficiente para que hasta el crítico más cínico recuerde las razones más puras por las que ama este medio.

No importa lo mucho que hayamos disfrutado el realismo de Forza Horizon 5, las elaboradas mecánicas de Deathloop y el bizarro mundo de Resident Evil Village. En el fondo añoramos la bella simplicidad de este ‘pequeño juego’. Que solo se pueda jugar compartiendo esta bella experiencia con alguien más ayuda a fortalecer las emociones que despierta.

Es posible que muchos críticos no se hubieran atrevido a considerar a It Takes Two como material de GOTY o mejor juego del año 2021. Pero ver que The Game Awards osó premiarlo de esta manera abrió por compuertas. Hizo «aceptable» que un juego ‘indie’ o AA como este pueda ser considerado «mejor» que las grandes superproducciones del año.

En conclusión: ¿It Takes Two es el mejor juego del año 2021?

Sí. Es más, debemos normalizar que juegos «pequeños» como este se conviertan en serios candidatos al GOTY cada año.

Un saludo especial a mi hermana Natalia ‘Hannatsuki’, que pasó este juego conmigo.