Cada vez vemos más obras inspiradas en la mitología y culturas indígenas de Latinoamérica y eso nos encanta. En los últimos años hemos visto series como Onyx Equinox y juegos como Aztez que nos recuerda que no solo tenemos que recurrir a los griegos y los nórdicos para explorar la mitología. Otro buen ejemplo es el juego indie ITORAH, que podremos disfrutar muy pronto.

ITORAH es un juego de acción y plataformas en 2D con bellos gráficos hechos a mano. Aunque lo parece, no se trata precisamente de un ‘metroidvania’, pero sí tendrá elementos de este subgénero.

La protagonista se llama Itorah y parece ser la última humana que queda en el mundo. El objetivo de su aventura es recorrer bosques, templos y tierras extrañas para descubrir que le pasó a su tierra de Nahucan.

Tal como dijimos inicialmente, ITORAH está inspirado en la cultura mesoamericana. Curiosamente, Grimbart Tales —el estudio que lo desarrolla— es alemán, no latinoamericano. Pero esperamos que cuenten con consultores de nuestra región que les ayuden a capturar el espíritu de estas tierras.

Este juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento definida y no sabemos si llegará a otras plataformas aparte de Steam. Lo que sí podemos hacer es aprovechar el festival Steam Next Fest para probar una demo entre el 1 y el 7 de octubre de 2021.

Fuente: comunicado oficial