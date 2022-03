Hace algunas semanas hablamos del videojuego Aztech Forgotten Gods, del estudio mexicano Lienzo. Incluso entrevistamos a su diseñador narrativo. Ese título nos sorprendió con un mundo orgulloso de su inspiración azteca e hizo que nos preguntáramos algo. ¿Dónde están los juegos que nos muestran las culturas indígenas latinoamericanas?

Los Mayas, Aztecas, Incas y otras culturas han estado muy presentes en el mundo de los grandes videojuegos, Pero solo a través de ruinas exploradas por héroes como Lara Croft. No es fácil encontrar una representación que se aleje de los estereotipos exóticos y a veces racistas.

Afortunadamente. No tuvimos que mirar lejos para encontrar la respuesta. La mejor representación de las culturas indígenas latinoamericanas está en el mundo ‘indie’ y aquí tenemos tres excelentes ejemplos en forma de títulos recientes.

ITORAH

El pequeño Itorah es el último humano en el mundo de Nahucan, donde una misteriosa plaga amenaza con devorarlo todo. Con la ayuda de un arma viviente llamada Koda, debe recorrer esta tierra en busca de los secretos que la condenaron.

ITORAH es un juego de acción y plataformas en 2.5D con niveles que recuerdan la estructura de un ‘metroidvania’, pero son mucho más lineales. A pesar de su clara inspiración en la mitología mesoamericana, sus creadores —el estudio Grimbart Tales— son alemanes.

Actualmente, este juego solo está disponible para PC. Podemos encontrarlo en Steam y GoG.

Imp of the Sun

Nin es un pequeño diablillo que nació de la chispa final del sol y que tiene como misión restaurar el poder del astro rey. Para lograrlo, tiene que derrotar a los Cuatro Guardianes que tienen sumergido el mundo en un eclipse eterno. Debe apresurarse antes que todo sea consumido por una oscuridad.

Igual que ITORAH, Imp of the Sun es un juego de acción y plataformas en 2D con un arte muy bello. Los combates hacen énfasis en usar combos para derrotar enemigos. Su arte, música y las reliquias que encontramos al jugar celebran las civilizaciones y culturas andinas. Sus creadores, el estudio Sunwolf Entertainment, son de Perú.

Este juego está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Steam y Epic Games Store.

Tunche

Suficiente de juegos de acción y plataformas en 2D. Tunche pertenece al género de los ‘beat em’ up’ y lo mezcla con elementos ‘roguelike’. La poderosa criatura Tunche ha enloquecido y unos seres malvados se están apoderando de la jungla. Rumi y sus amigos deben descubrir qué ocurrió y restablecer la paz en el Amazonas .

Este juego del equipo de desarrolladores peruanos LEAP Game Studios nos tiene impresionados con sus bellas animaciones, estilo caricaturesco y divertido sistema de juego. Además podemos disfrutarlo de forma cooperativa hasta con tres amigos más.

Encontraremos a Tunche en las tiendas digitales de PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Steam y Epic Games Store.

Estos no son los únicos juegos inspirados por las culturas indígenas latinoamericanas. Aztez es un estilizado título de acción ambientado en el mundo del Imperio azteca. Mulaka, del mismo estudio de Aztech Forgotten Gods, está inspirado en la cultura Tarahumara y la actriz colombiana Paula Garces nos presentó Aluna: Sentinel of the Shards, basado en su propio cómic y con elementos inspirados en los Taironas de nuestro país.