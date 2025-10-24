Videojuegos

Jahoda y Durin llegarán en la versión Luna III (6.2) de Genshin Impact, fecha y detalles

Un dragón en Nod Krai.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Dos de los personajes más queridos de las últimas versiones del juego finalmente se podrán unir a nuestro equipo. Hoyoverse ya reveló mediante sus cuentas oficiales en español que Durin y Jahoda estarán disponibles en ‘banners’ durante la versión Luna III (6.2) de Genshin Impact, así que vamos a conocer cuáles serán sus características y la fecha en que deberían estar disponibles.

Jahoda, la Sombra Dominavientos

  • Rareza: ★★★★
  • Arma: Arco
  • Visión: Anemo
  • Constelación: Fragum

La adorable empleada de Néfer en la Cámara de los Secretos de Nod Krai llegará en la próxima versión del juego. Será un personaje de 4★ que usa un arco. Sabemos que muchos de ustedes querían que fuera de cinco estrellas, pero vean el lado bueno: será más fácil conseguirla.

- Publicidad -

Durin, el Fuego Inextinguible

  • Rareza: ★★★★★
  • Arma: Espada
  • Visión: Pyro
  • Constelación: Draco Rubedo

¡El pequeño dragón ya está aquí! Llevamos mucho tiempo, años incluso, conociendo la historia de Durin. Presenciamos su renacimiento e incluso pudimos ayudar en su transformación bajo la pluma de la Bruja M. Va a ser muy interesante poder usarlo en nuestro equipo.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la versión 6.2 (Luna III) de Genshin Impact con Jahoda y Durin?

Si no hay cambios en la actual agenda de lanzamientos, la versión 6.2 (Luna III) con los ‘banners’ en los que estarán Jahoda y Durin debería está disponible en Genshin Impact desde la noche del martes 2 de diciembre de 2025.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues pronto tendremos la guías de ‘build’ para estos dos nuevos personajes.

Otras guías de personajes

MikaDehyaBaizhuKavehKirara
LailaFaruzánTrotamundosYaoyaoAlhacén
DoriCynoCandanceNilouNahida
YelanShinobuHeizouTignariCollei
LynetteFréminetLyneyZhongliTartaglia
NeuvilleteWriothesleyHu TaoVentiFurina
ChevreuseNaviaXianyunGamingChiori
ArlecchinoClorindeSethosSigewinneÉmilie
MualaniKachinaKinichXilonenOroron
ChascaMavuikaCitlalíLan YanViajer@ Pyro
MizukiVaresaIansánEscoffierIfá
SkirkDahliaIneffaLaumaAino
FlinsNéfer
Dialyn y Banyue son los nuevos personajes de la versión 2.4 de Zenless Zone Zero
Filtración revela skins, objetos, mapa y fecha de Los Simpson en Fortnite
GDC afirma que las compañías que no asisten a la Game Developers Conference envían el mensaje de que «no les importa los desarrolladores»
Megaascenso presenta las megaevoluciones en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket
Guía Tormented Souls 2 – Soluciones a todos los acertijos del centro comercial y las calles de Hess
Silver Pines es un juego de terror legalmente diferente inspirado en Twin Peaks de David Lynch
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Filtración revela skins, objetos, mapa y fecha de Los Simpson en Fortnite
No hay comentarios

Lo último

Por primera vez, una consola de Nintendo recibirá un juego principal de Fallout en 2026
Videojuegos
SNK World Championship (SWC) 2025: estas son las llaves de las finales que se vivirán en Dreamhack Atlanta
Videojuegos
Una versión «mejorada» con IA de Scarface: The World is Yours, apareció sin licencia alguna en tiendas digitales
Videojuegos
Todos los anuncios de la presentación Fallout Day 2025
Videojuegos