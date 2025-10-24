Jahoda y Durin llegarán en la versión Luna III (6.2) de Genshin Impact, fecha y detalles

Dos de los personajes más queridos de las últimas versiones del juego finalmente se podrán unir a nuestro equipo. Hoyoverse ya reveló mediante sus cuentas oficiales en español que Durin y Jahoda estarán disponibles en ‘banners’ durante la versión Luna III (6.2) de Genshin Impact, así que vamos a conocer cuáles serán sus características y la fecha en que deberían estar disponibles.

Jahoda, la Sombra Dominavientos

Rareza: ★★★★

★★★★ Arma: Arco

Arco Visión : Anemo

: Anemo Constelación: Fragum

La adorable empleada de Néfer en la Cámara de los Secretos de Nod Krai llegará en la próxima versión del juego. Será un personaje de 4★ que usa un arco. Sabemos que muchos de ustedes querían que fuera de cinco estrellas, pero vean el lado bueno: será más fácil conseguirla.

Durin, el Fuego Inextinguible

Rareza: ★★★★★

★★★★★ Arma: Espada

Espada Visión : Pyro

: Pyro Constelación: Draco Rubedo

¡El pequeño dragón ya está aquí! Llevamos mucho tiempo, años incluso, conociendo la historia de Durin. Presenciamos su renacimiento e incluso pudimos ayudar en su transformación bajo la pluma de la Bruja M. Va a ser muy interesante poder usarlo en nuestro equipo.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la versión 6.2 (Luna III) de Genshin Impact con Jahoda y Durin?

Si no hay cambios en la actual agenda de lanzamientos, la versión 6.2 (Luna III) con los ‘banners’ en los que estarán Jahoda y Durin debería está disponible en Genshin Impact desde la noche del martes 2 de diciembre de 2025.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues pronto tendremos la guías de ‘build’ para estos dos nuevos personajes.

