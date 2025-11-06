Jahoda (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

La empleada de la Cámara de los Secretos y ex cazadora de tesoros se ganó nuestro corazón desde que la vimos por primera vez en Nod Krai. Puede que su kit no sea el mejor, pero nos agrada tanto que de todos modos la vamos a usar en nuestro equipo. Si piensan igual que nosotros, aquí tienen una guía para crear un ‘build’ de Jahoda con la mejor arma, composición de equipo y conjuntos de artefactos posibles, así como la lista de materiales necesarios para su ascensión y mejora de habilidades.

Cómo conseguir a Jahoda

Podremos conseguir a Jahoda en un ‘banner’ de la actualización Luna III (6.2) de Genshin Impact, la cual debería llegar en la noche del martes 2 de diciembre de 2025.

Podremos gastar Destino Entrelazado en los gachapones que incluyan a este personaje para hacer deseos. El juego asegura que al menos uno de cada diez deseos será un personaje o arma de cuatro estrellas. Cuando Jahoda es uno de los personajes destacados en un gachapón o ‘banner’, hay una probabilidad aumentada de que sea el personaje obtenido cada 10 deseos.

Cuando desaparezcan estos banners, Iansan podría ser agregada al gachapón permanente Pasión por viajar. También podría aparecer como personaje destacado de cuatro estrellas en futuros ‘banners’.

Habilidades

Ataque normal – Flechazo oportuno

Normal : Realiza hasta 3 disparos consecutivos con arco.

: Realiza hasta 3 disparos consecutivos con arco. Cargado: Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión. Al apuntar, carga energía elemental y al estar totalmente cargada inflige Daño Anemo cuando golpea a un enemigo.

Realiza un Disparo Preciso que inflige mayor daño y tiene mayor precisión. Al apuntar, carga energía elemental y al estar totalmente cargada inflige Daño Anemo cuando golpea a un enemigo. Descendente: Dispara una lluvia de flechas desde el aire y desciende rápidamente mientras ataca a los enemigos a su paso, infligiendo Daño en el AdE al impactar contra el suelo.

Habilidad Elemental – Estratagema: Plan de reparto de riqueza

Jahoda carga contra el enemigo y al golpearlo entra en el estado “persecución saqueasombras”. Mientras esté en este estado, Jahoda se moverá continuamente a gran velocidad. Si los enemigos cercanos están afectados por Pyro, Hydro, Electro o Cryo, el frasco maullisecreto que Jahoda lleva consigo cambiará al tipo elemental correspondiente y empezará a llenarse continuamente. Cuando termine la duración o se vuelva a usar la habilidad, Jahoda vaciará el contenido del frasco maullisecreto para infligir una vez Daño Anemo a los enemigos cercanos. Cuando el frasco se llene por completo, Jahoda también lo vaciará, saldrá del estado de persecución saqueasombras e infligirá una vez un mayor Daño Anemo. Si Jahoda no entra en contacto con ningún enemigo al cargar, arrojará una bomba de humo en la ubicación original e infligirá una vez Daño Anemo a los enemigos cercanos.

Presagio lunar: resplandor ascendente – Cuando el frasco maullisecreto esté lleno, Jahoda no lo vaciará de inmediato, sino que consumirá continuamente el elemento del frasco durante un tiempo para disparar periódicamente gatibolitas blandisuaves a los enemigos cercanos, las cuales infligen daño del mismo tipo elemental que el frasco. Cuando una gatibolita blandisuave golpee a un enemigo, Jahoda recuperará 2 pts. de Energía Elemental. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 3.5 s.

Habilidad Definitiva – Dispositivo secreto: Los siete artilugios de una cazadora

Jahoda saca dos coordinadores gatunos de asistencia doméstica e inflige una vez Daño Anemo a los enemigos cercanos. Estos restaurarán Vida continuamente a tu personaje en uso del equipo. Si el personaje que recibe la curación tiene más del 70% de la Vida, también curarán al personaje con menos Vida del equipo.

Presagio lunar: resplandor ascendente – Si los enemigos cercanos están afectados por Pyro, Hydro, Electro o Cryo, los coordinadores gatunos de asistencia doméstica cambiarán al tipo elemental correspondiente según el siguiente orden de prioridad: Pyro, Hydro, Electro, Cryo. Los coordinadores gatunos de asistencia doméstica solo podrán sufrir un cambio elemental cada vez que se saquen al campo de batalla. Tras producirse dicho cambio, atacarán cada cierto tiempo a un máximo de 3 enemigos, a los cuales infligirán daño del elemento correspondiente.

Habilidades pasivas

Cuando Jahoda esté en el equipo, el nivel de presagio lunar de los personajes aumentará en 1 y se reduce en un 25% el tiempo necesario para completar una expedición en Nod Krai.

Argucia remunerativa (Nivel 20+) – Los coordinadores gatunos de asistencia doméstica de la Habilidad Definitiva se fortalecerán en función del tipo elemental con más personajes en el equipo. Si hay un empate, la prioridad se da en el orden listado a continuación. Pyro : los coordinadores infligirán un 130% de su daño original. Hydro : los coordinadores curarán un 120% de su cantidad original. Electro : aumentará en 1 el número de coordinadores. Cryo : el intervalo de ataque de los coordinadores se reducirá en un 10%.

– Los coordinadores gatunos de asistencia doméstica de la Habilidad Definitiva se fortalecerán en función del tipo elemental con más personajes en el equipo. Si hay un empate, la prioridad se da en el orden listado a continuación. Dulce recompensa (Nivel 60+) – Cuando los coordinadores gatunos de asistencia doméstica de la Habilidad Definitiva curen al personaje en uso del equipo, si este tiene más del 70% de la Vida, su Maestría Elemental aumentará en 100 pts. durante 6 s.

Mejores armas para un ‘build’ de Jahoda

Uno de los pocos arcos que sacan ventaja del kit de Jahoda es el nuevo Gancho Trampero (4★ – ER 13.33%).

Tras causar una Reacción Elemental, la Maestría Elemental aumenta en 60 pts. durante 12 s. Con “presagio lunar: resplandor ascendente”, la Maestría Elemental otorgada por este efecto aumenta en 60 pts. adicionales. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de esta arma está en tu equipo pero no en uso.

Como el objetivo de Jahoda en un equipo es mantener activos sus coordinadores gatunos de asistencia doméstica, las armas que aumenten su Recarga de energía son las más útiles. Otros arcos que recomendamos para ella son:

Arco de Favonius (4★ – ER 13.33%) – Los Golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 pts. de Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 s.

– Los Golpes CRIT tienen un 60% de probabilidad de generar una pequeña cantidad de partículas elementales, las cuales regenerarán 6 pts. de Energía para el personaje. Solo puede ocurrir una vez cada 12 s. Fin de las aguas (4★ – ER 10%) – Al usar una Habilidad Elemental, el personaje obtiene el efecto de “deriva”, con el cual, al golpear a un enemigo, inflige Daño en el AdE equivalente al 80% de su ATQ. Este efecto desaparecerá después de 15 s o tras haber infligido 3 veces Daño en el AdE. Solo se puede infligir Daño en el AdE una vez cada 2 s de esta manera, y el efecto de deriva solo se puede activar, como máximo, una vez cada 12 s

Algunos arcos de 5★ como Albores de la Historia y Elegía del Fin también pueden ser la mejor arma para un ‘build’ de Jahoda, pero si los tienen tal vez sea mejor aprovecharlos en personajes DPS más valiosos.

Mejor equipo para Jahoda en Genshin Impact

Jahoda es un personaje de curación y soporte elemental, así que realmente no creamos un equipo en torno a ella sino que la usamos para redondear los equipos que formamos en torno a un DPS o Sub-DPS.

Analizando su kit, creemos que Jahoda encaja mejor en un equipo de Genshin Impact cuyo ‘build’ de DPS se enfoque en daño elemental Pyro, Hydro, Electro o Cryo y que ya tenga un soporte principal. Si tomamos en cuenta también las mecánicas de Presagio lunar que tienen los personajes de Nod Krai, la respuesta es obvia. Mientras llegan nuevos personajes, ella sirve mejor como soporte y curación para Flins.

Ya que los coordinadores gatunos de asistencia doméstica de la Habilidad Definitiva de Jahoda aumentan en cantidad cuando hay mayoría de personajes Electro, pueden ser bastante útiles en este equipo a la hora de curar y aplicar aún más Electro. Combinado con la reacción Hydro de Aino, este puede ser un equipo bastante poderoso.

Si Jahoda tiene Nivel de constelación 2, Bennet puede ser un buen reemplazo para Aino que además aumentará el potencial de daño del equipo.

Si prefieren aumentar directamente el daño, pueden poner a Jahoda en un equipo Pyro con Durin o Mavuika y Bennet o si se quieren enfocar en la curación, cae mejor en un equipo Hydro con Yelan y Furina, pero no se vería tan beneficiada por el Presagio Lunar.

Mejores conjuntos de artefactos para Jahoda

El mejor set para Jahoda es el nuevo conjunto Serenata de la Luna Tejida que se puede conseguir en el Dominio de la bendición: Derivación de las profundidades en Nod Krai.

Dos piezas : Recarga de Energía +20%.

: Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: Infligir Daño Elemental otorga durante 8 s el efecto de “luna refulgente: veneración”, de manera que, cuando el presagio lunar del equipo es resplandor naciente/resplandor ascendente, la Maestría Elemental de todos los personajes del equipo aumenta en 60/120 pts. respectivamente. Este efecto se puede activar incluso cuando el portador de este conjunto está en tu equipo pero no en uso. Por cada efecto de luna refulgente diferente que tengan los personajes, el daño de las Reacciones Lunares de todos los miembros del equipo aumentará en un 10%. Los efectos producidos por luna refulgente no se pueden acumular.

Otros conjuntos de artefactos útiles para un ‘build’ de Jahoda pueden ser:

Exiliado

Dos piezas : Recarga de Energía +20%.

: Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: Al usar la Habilidad Definitiva, todos los miembros del equipo (a excepción de tu personaje en uso) recuperan 2 pts. de Energía Elemental cada 2 s durante 6 s. Este efecto no puede acumularse.

Erudita

Dos piezas : Recarga de Energía +20%.

: Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: Al obtener partículas u orbes elementales, los miembros del equipo que usen arco o catalizador recuperan 3 pts. adicionales de Energía Elemental. Solo puede suceder una vez cada 3 s.

Emblema del destino

Dos piezas : Recarga de Energía +20%.

: Recarga de Energía +20%. Cuatro piezas: Aumenta el daño infligido con la Habilidad Definitiva en una cantidad equivalente al 25% de la Recarga de Energía. Se puede obtener un aumento del 75% como máximo.

Sombra verde esmeralda

Cuatro piezas: Aumenta el daño de Torbellino en un 60%. Dependiendo del tipo elemental que tenga, disminuye la RES Elemental correspondiente del enemigo en un 40% durante 10 s.

Elijan el conjunto de artefactos que mejor se acomode al ‘build’ que tengan para Jahoda y el resto de su equipo.

Constelaciones

Si Jahoda les sale varias veces su gachapon de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

¡Un frasco más! (Nivel C1) – Durante su Habilidad Elemental, Estratagema: Plan de reparto de riqueza, cuando las gatibolitas blandisuaves disparadas por el frasco maullisecreto golpeen a un enemigo, habrá una probabilidad del 50% de que reboten, lo que infligirá daño del elemento correspondiente a los enemigos cercanos.

Durante su Habilidad Elemental, Estratagema: Plan de reparto de riqueza, cuando las gatibolitas blandisuaves disparadas por el frasco maullisecreto golpeen a un enemigo, habrá una probabilidad del 50% de que reboten, lo que infligirá daño del elemento correspondiente a los enemigos cercanos. Rápidez mental del pícaro (Nivel C2) – (Presagio lunar: resplandor ascendente) Con el talento pasivo “Argucia remunerativa”, aparte del tipo elemental con más personajes, Jahoda también podrá registrar el siguiente tipo elemental con más personajes para activar el efecto en un máximo de dos tipos elementales. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Argucia remunerativa”.

(Presagio lunar: resplandor ascendente) Con el talento pasivo “Argucia remunerativa”, aparte del tipo elemental con más personajes, Jahoda también podrá registrar el siguiente tipo elemental con más personajes para activar el efecto en un máximo de dos tipos elementales. Es necesario desbloquear el talento pasivo “Argucia remunerativa”. Apuesta desesperada (Nivel C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Dispositivo secreto: Los siete artilugios de una cazadora +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

Aumenta el nivel de habilidad de Dispositivo secreto: Los siete artilugios de una cazadora +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. Bayas silvestres sobre la arena (Nivel C4) – Cuando los coordinadores gatunos de asistencia doméstica de la Habilidad Definitiva sufren un cambio elemental, Jahoda recupera 4 pts. de Energía Elemental.

– Cuando los coordinadores gatunos de asistencia doméstica de la Habilidad Definitiva sufren un cambio elemental, Jahoda recupera 4 pts. de Energía Elemental. El más grandioso de los tesoros (Nivel C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Estratagema: Plan de reparto de riqueza +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15.

– Aumenta el nivel de habilidad de Estratagema: Plan de reparto de riqueza +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 15. La más diminuta de las suertes (Nivel C6) – Tras llenar el frasco maullisecreto de la Habilidad Elemental, Estratagema: Plan de reparto de riqueza, la Prob. CRIT y el Daño CRIT de los personajes con presagio lunar del equipo aumentarán en un 5% y en un 40% respectivamente durante 20 s.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Jahoda en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Jahoda

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Turquesa Vayuda 3x Eje dañado 3x Rodamiento portátil 20.000 40+ 3x Fragmento de Turquesa Vayuda 15x Eje dañado 10x Rodamiento portátil 2x Ala Rutilante 40.000 50+ 6x Fragmentos de Turquesa Vayuda 12x Eje reforzado 20x Rodamiento portátil 4x Ala Rutilante 60.000 60+ 3x Trozos de Turquesa Vayuda 18x Eje reforzado 30x Rodamiento portátil 8x Ala Rutilante 80.000 70+ 6x Trozos de Turquesa Vayuda 12x Eje refinado 45x Rodamiento portátil 12x Ala Rutilante 100.000 80+ 6x Turquesa Vayuda 24x Eje refinado 60x Rodamiento portátil 20x Ala Rutilante 120.000

La Turquesa Vayuda en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Anemo, Cepa Abismática, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Oni Espadachín, Gusano de Sutej, Suanni Ermitaña, Stormterror y el Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Anemo, Cepa Abismática, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Oni Espadachín, Gusano de Sutej, Suanni Ermitaña, Stormterror y el Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Eje dañado, Sofisticado y Refinado se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. Los objetos Rodamiento portátil se puede encontrar en Nod Krai.

se puede encontrar en Nod Krai. El objeto Ala Rutilante se consigue derrotando al jefe Selenimariposa Radiante de nivel 30 o superior en Nod Krai.

Guía de materiales de mejor de talentos de Jahoda

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Jahoda. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas de la errancia 6x Eje dañado 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía de la errancia 3x Eje reforzado 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía de la errancia 4x Eje reforzado 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía de la errancia 6x Eje reforzado 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía de la errancia 9x Eje reforzado 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía de la errancia 4x Eje refinado 120.000 Mora 1x Muestra ascendida: Caballo Nivel 8 6x Filosofía de la errancia 6x Eje refinado 260.000 Mora 1x Muestra ascendida: Caballo Nivel 9 12x Filosofía de la errancia 9x Eje refinado 450.000 Mora 2x Muestra ascendida: Caballo Nivel 10 16x Filosofía de la errancia 12x Eje refinado 700.000 Mora 2x Muestra ascendida: Caballo 1x Corona de la sabiduría

Los textos de la errancia se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el Dominio Ciudad sin luz (Dominio de la maestría: Guarida derrocada), participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el Dominio Ciudad sin luz (Dominio de la maestría: Guarida derrocada), participando en la actividad Guerra Cling-clang, como recompensas de algunas misiones y en cofres. Los objetos Eje dañado, Sofisticado y Refinado se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando a los enemigos Patrulleros Terrestres de diferentes niveles en Nod Krai. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Muestra ascendida: Caballo se obtiene al derrotar al jefe semanal Ajedrez Guardapuertas de nivel 70 o más en el Dominio de la Reminiscencia: La apuesta con las Brujas en Mondstadt o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Jahoda.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Jahoda en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.