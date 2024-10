James Bond de IO Interactive podría llevar a una trilogía como la de Hitman

Los desarrolladores de la inmaculada trilogía moderna de Hitman, IO Interactive, trabajan fuertemente en el próximo juego del agente 007, James Bond. Aquella sería una historia de origen con un joven Bond y probablemente el comienzo de una nueva trilogía. En entrevista con IGN, Hakan Abrak, director de IO, afirmó cómo el equipo siente que ha tenido «más de 20 años de entrenamiento para la fantasía del agente», gracias a Hitman.

El Agente 47 y el 007 no son muy diferentes entre sí. Ambos son capaces de improvisar ante las más peligrosas situaciones e infiltrarse en cualquier instalación existente, aunque la personalidad de uno es mucho más sociable que la del otro.

«Pero obviamente James Bond es una propiedad intelectual diferente. Es una propiedad intelectual enorme. No es nuestra propiedad intelectual. En realidad, es la primera propiedad intelectual que no es nuestra propiedad intelectual original desde el principio», señaló Abrak, añadiendo que una de las partes más emocionantes del próximo juego es que será una historia original para el espía británico.

«Es un comienzo y una historia que, con suerte, se convertirá en una gran trilogía en el futuro. Y, lo que es igualmente importante y emocionante, es un nuevo Bond. Es un Bond que construimos desde cero para los jugadores. Es extremadamente emocionante, con toda la tradición y toda la historia que hay… trabajar en esto junto con la familia [y crear] un Bond que los jugadores puedan llamar suyo y con el que puedan crecer».

[007 Legends] Recontaba las escenas de varias películas clásicas de Bond con la imagen de Daniel Craig.

Han pasado exactamente 12 años desde el último juego de la franquicia, 007 Legends en 2012. «Definitivamente es algo que no se sobreexpone en los juegos. En realidad, lo vemos como una fortaleza… Hay mucha gente que piensa en GoldenEye como el clásico… No quiero hablar demasiado de ello, pero espero que hagamos algo que defina a James Bond en los juegos durante los próximos años. Y que no se trate de un solo juego, sino de crear un universo para que los jugadores lo posean durante muchos años más y que podamos crecer con él junto con el Bond de las películas».

¿Y cuándo podremos ver algo materializado de Project 007 y el James Bond de IO Interactive exclusivo para videojuegos?

«No tengo novedades, pero créanme, aquí también tenemos muchas ganas de hablar de ello pronto», admitió Abrak. «Así que estamos siguiendo nuestros planes. La producción va increíblemente bien y pronto hablaremos más sobre ello. Sé que fue un pequeño adelanto, no mucha información, pero hay muchas cosas interesantes por venir».