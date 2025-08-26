Videojuegos

Jason de Viernes 13 y Beavis & Butt-head llegarán a Fortnite en un futuro próximo

El asesino de Crystal Lake llegará a la isla.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Cada vez que este juego tiene una nueva actualización, los mineros de datos comienzan a trabajar rápidamente para descubrir qué se esconde en el código y así conocer qué vendrá en el futuro. La actualización que llegó a Fortnite en la mañana del martes 26 de agosto de 2025 no solo introdujo la temporada de Gorillaz a Festival y skins de One Punch Man, también reveló que personajes como Jason —de la serie de películas de terror Viernes 13— y Beavis & But-thead harán acto de presencia en el futuro.

Esto fue revelado por el siempre acertado informante y minero de datos iFireMonkey en su cuenta de Twitter. Entre las sorpresas que encontró escarbando el código de la nueva versión encontró información sobre un nuevo lote con los personajes creados por Mike Judge y un Medallón con la icónica máscara de hockey del asesino de Crystal Lake.

Beavis y Butt-Head —que hace unos meses también participaron en una colaboración con Call of Duty— serán atuendos que se pondrán a la venta en la tienda. El caso de Jason Voorhees en Fortnite será más interesante porque el Medallón sugiere que además de una skin, será un jefe que podremos derrotar en el mapa para obtener alguna habilidad especial.

Aunque no hay nada oficial sobre la fecha en que llegarán estos personajes al juego, ya han comenzado los rumores y las suposiciones. Tendría sentido que Jason estuviera disponible para el evento de ‘Pesadilla descerebrada’ (‘Fortnitemares’) que debería llegar en octubre y hay quienes apuestan a una aparición en el próximo pase de batalla.

La llegada de Jason a Fortnite también significaría que el protagonista de Viernes 13 estaría saliendo del lío jurídico en el que ha estado durante años y que ha complicado su aparición en otros ‘crossovers’. Algunos ven esto con la esperanza de que también pueda aparecer en títulos como Dead by Daylight.

