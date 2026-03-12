Jeff Kaplan, exdirector de Overwatch, explica la horrible razón que lo llevó a renunciar a Blizzard

Aun recordamos al sorpresa que nos llevamos cuando nos enteramos que Jeff Kaplan había renunciado a Blizzard tras una carrera de casi 20 años. Él director de Overwatch se había convertido en «la cara del juego» ante la comunidad y resultaba extraño pensar qué el popular título multijugador competitivo iba a continuar sin él. Han pasado casi cinco años desde entonces y por fin nos enteramos de cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. La verdad es que quedamos impactados y no nos sorprende que haya seguido su propio camino después de eso.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Overwatch. Seguir

En una entrevista con Lex Fridman para su podcast, Kaplan habló por más de cinco horas sobre su carrera en la industria de los videojuegos, su trabajo con Blizzard y finalmente sobre su salida de la compañía. Esto fue lo que dijo:

En 2016 y 2017 me sentía en control del equipo de Overwatch y del juego como su director, trabajando con Ray Gresko como director de producción. Sentíamos que teníamos muchísimo éxito, que hacíamos un buen trabajo y creo que los fans estaban contentos. La Overwatch League llegó con las mejores intenciones (mis padres siempre dicen que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones) y terminó siendo un lastre. Luego pasó lo mismo con Overwatch 2. Y lo que finalmente destrozó mi carrera en Blizzard fue que me llamaron a la oficina del director financiero. Me dio una fecha —que en ese momento era 2020 e iba a posponerse hasta 2021, pero en ese momento era 2020— y me dijo: «Overwatch tiene que generar [cifra no discutida] en 2020 y cada año siguiente necesita unos ingresos recurrentes de [cifra no discutida]. Luego me dijo: «Si no gana esa cantidad de dinero, vamos a despedir a 1000 personas, y eso será tu culpa».

Jeff Kaplan describe eso como el momento más jodido de su carrera. Tras eso, decidió que no podía seguir en ese lugar. Aclara que, afortunadamente, ese director financiero ya no trabaja para la compañía.

Si quieren escuchar ustedes mismos esta parte de la entrevista, pueden verla a continuación. Está en inglés.

Lo que le ocurrió a Kaplan es un perfecto ejemplo del terrible momento que está pasando la industria de los videojuegos debido a la codicia de los directivos y accionistas. Un juego no puede simplemente ser exitoso o sostenible, tiene que ser un megaéxito que traiga grandes cantidades de dinero todos los días a las arcas de la empresa. Eso no solo es inviable, sino que ha causado que mucho talento se aleje de la industria, cierren docenas de estudios y cancelen cientos de proyectos.

Como sabemos, las cosas empeoraron para Overwatch tras la salida de su anterior director. Overwatch 2 comenzó a perder consistentemente jugadores y la cancelación de los anunciados modos JvE amargaron a su comunidad, que emigró a otros juegos como Marvel Rivals. El juego apenas comenzó a recuperar su popularidad perdida recientemente tras una fuerte reinvención.

Por parte de Jeff Kaplan, recientemente anunció su nuevo juego The Legend of California con su estudio Kintsugiyama. Será un título de acción y supervivencia en un mundo abierto con ambientación del salvaje oeste.

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam y Battle.net. Se puede jugar en consolas de la actual generación mediante retrocompatibilidad.