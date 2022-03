La actriz nominada al Óscar Jessie Buckley protagonizará el videojuego The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me

Aunque no ganó el Premio Óscar a mejor actriz de reparto por su papel en La hija oscura —Ariana DeBose se quedó con la estatuilla— la actriz Jessie Buckley está siendo cada vez más reconocida no solo en el mundo del cine, sino en el de los videojuegos gracias a su participación en The Devil in Me, el último capitulo de la primera temporada de The Dark Pictures.

Han pasado varios meses desde que conocimos el tráiler del próximo juego de Supermassive Games y no habíamos vuelto a saber nada el respecto. Ahora, la cuenta oficial del estudio «revivió» para anunciar la participación de la renombrada actriz y presentar el afiche del juego, que además tiene su rostro.

Get ready for an unforgettable stay…



Oscar-nominated actress Jessie Buckley will star as Kate Wilder in #TheDevilInMe 🗝️#TheDarkPictures pic.twitter.com/4k2ineng6a — Supermassive Games (@SuperMGames) March 28, 2022

¿Quién es Jessie Buckley?

Una década antes de llegar a The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, Jessie Buckley estaba ganando popularidad en obras de teatro y películas independientes. Empezó a ser reconocida por sus papeles en películas como Rosa Salvaje y Judy, pero su salto al estrellato fue su papel como Lyudmilla Ignatenko en la serie de HBO Chernobyl. En 2020 la vimos en la confusa e intrigante Pienso en el final y pronto estará en la perturbadora Men, la nueva película del director de Ex Machina y Aniquilación. Es a este filme que pertenece la imagen que acompaña esta nota.

Sobre The Devil in Me

Todavía no conocemos muchos detalles ni la fecha de lanzamiento del último capítulo de la primera temporada de la antología de videojuegos The Dark Pictures. Lo que sí sabemos es que la trama seguirá a un grupo de cineastas que se adentran en la réplica de la casa de un asesino serial y que estará inspirada en películas de tortura como Saw. El personaje de Jessie Buckley se llamará Kate Wilder.

Fuente: cuenta oficial de Supermassive Games en Twitter