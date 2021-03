Ji-Woon «El Traicionero» será el nuevo asesino de Dead by Daylight

Élodie y Los Gemelos fueron las últimos personajes que Behaviour Interactive adicionó a su juego de terror. Ahora, la desarrolladora canadiense ha lanzado —en su servidor de prueba— la actualización del nuevo capítulo de Dead by Daylight titulado «All-Kill», el cual está influenciado en el mundo del K-Pop.

¿Qué contenido tendrá «All-Kill», el capítulo 19 de Dead by Daylight?

El capítulo 19 de Dead by Daylight aún no llega al servidor principal. Sin embargo, la desarrolladora canadiense ha actualizado el servidor público de pruebas (PTB) del juego. Así que Behaviour Interactive —además de ajustar personajes y realizar mejoras de calidad de vida para el usuario— ha adherido al PTB a Yun-Jin Lee y «El Traicionero» los personajes que llegarán con el capítulo 19 de Dead by Daylight llamado «All-Kill».

¿Cuál es la historia de Ji-Woon «El Traicionero» el nuevo asesino de Dead by Daylight «All-Kill»?

«All-Kill«, el capítulo 19 de Dead by Daylight, introduce a un nuevo asesino. Este es Ji-Woon «el Traicionero», una estrella del K-Pop con un oscuro pasado y una inclinación por el asesinato. El capítulo 19 del juego de Behavior Interactive también agregará a Yun-Jin Lee. Este nuevo sobreviviente es un productor musical del sello discográfico ficticio Mightee One.

Cabe aclarar, que de Behavior Interactive se asoció con Kevin Woo de la banda de K-Pop U-KISS y con el productor canadiense DJ Swivel. Este productor musical ha sido ganador de un Grammy y es conocido por los fanáticos de este género musical por haber trabajado con grupos similares a BTS. Ellos estarán a cargo de garantizar que la industria y la comunidad del K-Pop sean representados de manera adecuada en el capítulo 19 de Dead by Daylight.

Dead by Daylight ya está disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Google Stadia y dispositivos móviles.

Vía: Siliconera

Fuente: IGN