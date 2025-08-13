Jill, Claire, Leon y Carlos protagonizan el video musical de Resident Evil Survival Unit

Todavía no sabemos bien qué pensar del juego móvil de estrategia basada en la saga matazombis de Capcom que saldrá más adelante este mismo año, pero no podemos negar que nos encanta ver de nuevo a nuestros personajes favoritos en acción. A pesar de aún no haber revelado su fecha de lanzamiento, Capcom ha lanzado un video musical de Resident Evil Survival Unit en el que aparecen personajes como Jill Valentine, Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Marvin Branagh y el nuevo protagonista.

Este video usa la canción Montain Hunt de la agrupación de rock japonesa Queen Bee. Pueden verlo a continuación, pero no esperen encontrar nada de jugabilidad.

Además de los personajes que aparecen en el video, también está confirmada la presencia en el juego de Robert Kendo, Barry Burton, Becca Woolett, Alyssa Ashcroft y una criatura enemiga diseñada por el legendario ilustrador japonés Yoshitaka Amano.

La nueva información sobre Resident Evil Survival Unit que surgió junto a este video promocional confirmó lo que ya sospechábamos: será un juego gratis con microtransacciones. Esta siendo desarrollado por JOYCITY Corporation y será publicado por Aniplex en Asia, Europa, Norteamérica y Corea. No hay mención sobre un lanzamiento oficial en América Latina.

Lo que no dijeron es cuándo sale. Sabemos que su fecha de lanzamiento está planeada para 2025, pero aún no sabemos cuál será el día ni el mes en que estará disponible este juego de estrategia de Resident Evil, al menos en los mercados mencionados.

