Videojuegos

Jill Valentine de Resident Evil se unirá a Goddess of Victory: Nikke

Sospechamos que Ada, Claire y Ashley también podrían aparecer.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 3 min

Falta casi un año para la celebración de los 30 años de la franquicia de zombis de Capcom y ya empezamos a hacer fiesta. Primero conocimos un bellísimo arte conmemorativo lleno de secretos y ahora tenemos noticias de un nuevo ‘crossover’. Resident Evil tendrá una colaboración con Goddess of Victory: Nikke que nos permitirá obtener a Jill Valentine como personaje controlable en ese calenturiento juego gacha coreano.

Ya pudimos ver cómo lucirá la agente de S.T.A.R.S. en ese título gracias a un tráiler promocional. Este la muestra a ella y a Poli enfrentando a un misterioso culto claramente inspirado en Los Iluminados de Resident Evil 4.

Esta versión de Jill tendrá un rostro mucho más anime y por supuesto aumentarán las proporciones de sus… «atributos». Nos sorprende que hayan elegido su atuendo del ‘remake’ de RE3 para el anuncio, pero no dudamos que el más revelador de RE3:Nemesis también se podrá conseguir.

Lo más probable es que Jill Valentine no sea el único personaje de Resident Evil que aparezca en la colaboración con Goddess of Victory: Nikke. Estos ‘crossovers’ suelen tener tres o hasta cuatro personajes, así que no nos extrañaría ver que también agreguen a Claire Redfield y Ada Wong. También podríamos tener a Grace Ashford para celebrar la llegada del nuevo juego y conociendo los gustos de los fans de Nikke, también veríamos a Ashley Graham.

En el pasado, este título gacha para PC y dispositivos móviles ha tenido colaboraciones con Stellar Blade, Evangelion, Re:Zero, Nier Automata y sorpresivamente, Dave The Diver. Al momento de hacer esta nota no se ha revelado la fecha del crossover con Resident Evil.

Otros artículos, reseñas y guías sobre Resident Evil en GamerFocus

Los secretos ocultos en el arte del aniversario 30 de Resident Evil
Un video «de terror» revela una nueva megaevolución de Leyendas Pokémon Z-A
Fecha de lanzamiento, historia y nuevo avance del juego de terror indie Tormented Souls 2
Gorillaz llegará a la próxima temporada de Fortnite Festival – Fecha, skins y detalles
PS5 sube de precio en Estados Unidos a cinco años en el mercado, afectaría a Latinoamérica de forma inherente
Analogue 3D, el Nintendo 64 FPGA y 4K, vuelve a recibir un nuevo atraso de entrega
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Gorillaz llegará a la próxima temporada de Fortnite Festival – Fecha, skins y detalles
Siguiente artículo Fecha de lanzamiento, historia y nuevo avance del juego de terror indie Tormented Souls 2
No hay comentarios

Lo último

Mortal Kombat: Legacy Kollection, la demo de Gamescom confirma la presencia de Mythologies: Sub-Zero y Special Forces
Videojuegos
Triangle Strategy aterriza sorpresivamente en PS5 y Xbox Series X/S a través de Microsoft Store
Videojuegos
Nintendo Switch 2 está entre los planes de Square Enix para llevar Final Fantasy 14 y FF 16
Videojuegos
Algunos fans temen que el anime de Sekiro use animación creada por IA
Anime y Manga