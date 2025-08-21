Jill Valentine de Resident Evil se unirá a Goddess of Victory: Nikke

Falta casi un año para la celebración de los 30 años de la franquicia de zombis de Capcom y ya empezamos a hacer fiesta. Primero conocimos un bellísimo arte conmemorativo lleno de secretos y ahora tenemos noticias de un nuevo ‘crossover’. Resident Evil tendrá una colaboración con Goddess of Victory: Nikke que nos permitirá obtener a Jill Valentine como personaje controlable en ese calenturiento juego gacha coreano.

Ya pudimos ver cómo lucirá la agente de S.T.A.R.S. en ese título gracias a un tráiler promocional. Este la muestra a ella y a Poli enfrentando a un misterioso culto claramente inspirado en Los Iluminados de Resident Evil 4.

Esta versión de Jill tendrá un rostro mucho más anime y por supuesto aumentarán las proporciones de sus… «atributos». Nos sorprende que hayan elegido su atuendo del ‘remake’ de RE3 para el anuncio, pero no dudamos que el más revelador de RE3:Nemesis también se podrá conseguir.

Lo más probable es que Jill Valentine no sea el único personaje de Resident Evil que aparezca en la colaboración con Goddess of Victory: Nikke. Estos ‘crossovers’ suelen tener tres o hasta cuatro personajes, así que no nos extrañaría ver que también agreguen a Claire Redfield y Ada Wong. También podríamos tener a Grace Ashford para celebrar la llegada del nuevo juego y conociendo los gustos de los fans de Nikke, también veríamos a Ashley Graham.

En el pasado, este título gacha para PC y dispositivos móviles ha tenido colaboraciones con Stellar Blade, Evangelion, Re:Zero, Nier Automata y sorpresivamente, Dave The Diver. Al momento de hacer esta nota no se ha revelado la fecha del crossover con Resident Evil.

