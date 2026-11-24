En GTA V, Michael De Santa es uno de los tres protagonistas junto a Franklin y Trevor –quien regresó en GTA Online–, el único de la terna con una familia compuesta por su esposa Amanda, su hija Tracey y su hijo Jimmy. Múltiples problemas familiares aparte, Jimmy es un «nepobaby» que vive de la buena vida gracias a las actividades de su retirado padre criminal y productor de Vinewood. Durante los eventos de GTA V, vemos ocasionalmente a Jimmy jugando videojuegos en su cuarto, como ‘Righteous Slaughter’, un ficticio FPS en el universo de Grand Theft Auto, creado por el estudio desarrollador Misfire Games como una sátira a Call of Duty.

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En la aplicación de noticias del teléfono celular en GTA 6, vemos la primera mención a este personaje 13 años después de su aparición en Los Santos. Con el completo apoyo monetario de su padre, Jimmy es ahora también un productor de cine y además promotor de criptomonedas, que tal como otros en el mundo real ha estafado a incautos y contado muchas pérdidas. Este criptobro tiene planes de hacer una película basada en la historia de Michael, pero no sabemos si en el universo interno de GTA llegue a realizarse.

Estando de visita en Vice City, durante una misión de Jason y Lucía debemos actuar como encargados de la seguridad en una popular discoteca. Una de las tareas es elegir cuáles son los invitados VIP que pueden ingresar, dado el límite de aforo en la zona especial de la discoteca. Entre estos se encuentra Jimmy De Santa y podemos ver cómo la vida no ha sido buena con el heredero del nepotismo criminal del estado de San Andreas.

Algunos de los requisitos para darle paso a los invitados VIP es la cantidad de seguidores en redes sociales y el dinero que están dispuestos a gastar para cubrir su falta de popularidad. Solo por estima al viejo protagonista, aceptamos al «criptonepobro» para gozar un poco de la pena ajena, su ostentosa y falsa imagen en Snapmatic y la burla de un grupo de chicas hacia el único hijo hombre de Michael –que conozcamos– y no su mayor orgullo. Esto porque por el lado de Tracey… ya sabemos cómo es Tracey. A diferencia de su hermano, ella solo tiene cameos en forma de comentarios a través de Snapmatic bajo el usuario @TraceyDeSanta.

Curiosamente, entre los invitados también están desarrolladores del ficticio estudio Misfire Games, en sí mismo una autoparodia a Rockstar Games como creadores de ‘Righteous Slaughter’, quienes mencionan que son de Inglaterra –a diferencia de Escocia–, pero con oficinas por todos lados –como Rockstar–.