Jinu de los Saja Boys y nuevas skins de las Guerreras K-Pop llegarán muy pronto a Fortnite

Han pasado muchos meses desde el estreno de la película en Netflix, pero la fiebre por K-Pop Demon Hunters no ha disminuido ni un poco. Siguen saliendo muchos productos con el rostro de Rumi, Mira y Zoey —incluyendo una detalladísimas figuras de Hot Toys— y hace poco se lanzó una experiencia en Roblox que ha resultado ser muy popular. Las Guerreras K-Pop también llegaron a Fortnite en octubre del año pasado y sus skins se vendieron muy bien, así que sabíamos que era cuestión de tiempo para que llegara una segunda oleada con nuevos atuendos y personajes, incluyendo algo de representación de los villanos.

Epic Games ya confirmó la fecha en que llegará la segunda colaboración con la película. La skin de Jinu de los Saja Boys y los atuendos ‘Golden’ para las tres protagonistas llegarán a la tienda del juego el viernes 6 de febrero de 2026 tras la actualización de la tienda en horas de la noche.

Pueden ver los nuevos atuendos en acción en el siguiente video.

Esta es ahora una cuenta de fans de Jinu.



6.2.26 pic.twitter.com/uhnUnVCwmQ — Fortnite_ES (@Fortnite_ES) February 4, 2026

A continuación veremos cómo lucen los atuendos ‘Golden‘ para Rumi, Mira y Zoey y el estilo ‘Demonio’ de Jinu. Este también tendrá un estilo humano, tal como se ve en el video promocional.

Se supone que las tres skins de las miembros de Huntr/x se podrán comprar por separado o en lote, mientras que el atuendo de Jinu tendrá un lote propio.

También se rumorea fuertemente que esta segunda oleada de la colaboración de Las Guerreras K-Pop con Fortnite incluiría al adorable felino demonio Derpy como Compañero. Aunque al momento de hacer esta nota no hay confirmación oficial, sería una decepción si no es así.

Fortnite está disponible gratis con microtransacciones de pago para teléfonos móviles, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Epic Games Store. La película Las Guerreras K-Pop (K-Pop Demon Hunters en inglés) se puede ver en Netflix.