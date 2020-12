¿Recuerdan The Initiative? El superestudio conformado por desarrolladores de estudios como Santa Monica Studio, Rockstar, Respawn y Crystal Dynamics finalmente ha revelado su proyecto y es nada más ni nada menos que el regreso de una de las franquicias más famosas en la historia de los videojuegos: Perfect Dark.

El avance de revelación fue mostrado durante la primera hora de la ceremonia de The Game Awards 2020. Muy poco se sabe sobre este juego. Si será una secuela de Perfect Dark: Zero o un ‘remake’ de la obra original de Rare es todo un misterio. El tráiler vino acompañado de una pequeña entrevista a miembros clave de The Initiative.

De acuerdo al estudio, los jugadores volverán a tomar el papel de Joanna Dark en un mundo corporativo y corrupto. Como se había rumorado con las noticias de la fundación de The Initiative, el juego tendrá mayor énfasis en elementos de espionaje e infiltración, sin dejar atrás la acción con las armas pesadas.

De acuerdo a Darrell Gallagher, director del estudio, se ha formado un equipo de los más talentosos miembros de la industria. Con el respaldo de Xbox Game Studios, están emocionados por traer después de 15 años una de las propiedades intelectuales más queridas en la historia.

Perfect Dark será una exclusiva para el ecosistema Xbox. Aún no se ha definido el marco de lanzamiento para el juego.

Fuente: canal de Xbox en YouTube