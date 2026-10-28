Joe & Mac Retro Collection – Reseña (PC)

Tener acceso a juegos clásicos en plataformas modernas es algo sumamente importante por razones tan importantes como la preservación histórica o tan sencillas como la satisfacción de la nostalgia. Pero tener estos juegos en servicios por suscripción como Nintendo Switch Online o PS Plus —de donde pueden desaparecer de un momento a otro y no los «poseemos» realmente— no es lo ideal. Es por eso que apreciamos tanto las colecciones de juegos clásicos, incluso de aquellos que no cuentan con una gran fanaticada o franquicia detrás. Por ejemplo, ¿alguien recuerda los juegos de Joe & Mac (o Caveman Combat como se llaman en Japón)? Yo sí. Yo crecí jugando con una Super Nintendo y estoy muy feliz de poder revivir estos títulos que no he tocado en 30 años gracias a esta nueva colección de Red Art Games.

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Por si no los conocen, Joe & Mac: Caveman Ninja, Joe & Mac 2: Lost in Tropics (o 3, dependiento a quién pregunten) y Congo’s Caper fueron juegos de acción y plataformas de temática prehistórica en los que enfrentábamos cavernícolas y dinosaurios en escenarios muy coloridos llenos de música pegajosa. El primer juego salió originalmente en Arcade pero la franquicia continúo en SNES y son los títulos de esa consola los que tenemos de regreso.

Como era de esperarse, escuchar las notas musicales del primer nivel del primer Joe & Mac me llevó de regreso a otros tiempos más sencillos y divertidos. Este no es un juego complicado. Avanzamos hacia la derecha golpeando a los cavernícolas que se meten en el camino y rompemos los huevos para eventualmente obtenemos un arma a distancia para acabar con ellos antes de que se nos acerquen. Los niveles son muy cortos y los enfrentamientos contra jefes, usualmente dinosaurios grandes, son la estrella de cada uno. ¡No recordaba que uno puede «romperle» la trompa al jefe mammut!

El modo multijugador sigue siendo igualmente caótico por la cantidad de cosas que pueden llegar a haber en pantalla pero a final de cuentas sigue siendo un juego corto y relativamente fácil para los veteranos de los juegos de plataformas. Si de todos modos se les resiste, las opciones de guardar partida en cualquier momento y de rebobinar la acción nos pueden salvar de cualquier error.

Aunque Congo’s Caper se nos vendió en su día como algo aparte, ahora sabemos que en Japón es la segunda entrega de la serie y alla es conocido como Caveman Combat 2: The Adventures of Rookie. Ahora que lo juego de nuevo con ese conocimiento, no entiendo cómo no me di cuenta antes. Hay montones de referencias a los «cavernículas ninja», incluyendo el combate contra el primer jefe, sin embargo es un juego ligeramente más complejo, con más verticalidad y niveles que permiten la exploración.

Pero su jugabilidad no es tan precisa como la de su predecesor. Los movimientos de Congo son un poco más difíciles de controlar y los ‘hitboxes’ de los enemigos a veces parecen injustos. Aún así, creo que es mi favorito de los tres por toda la personalidad que tiene —los jefes que son cavernícolas piratas, vampiros y científicos son un gran detalle— y porque el simio en que nos transformamos es adorable.

Joe & Mac 3: Lost in Tropics —que yo conocí como Joe & Mac 2 porque así se llamó en América cuando salió— era el juego con el que menos familiarizado estaba de la trilogía y definitivamente no era lo que esperaba. Este es un juego mucho más lento y meticuloso que ni siquiera tiene el icónico super salto. Los niveles son mucho más largos, grandes y explorables. De hecho, hay algunas secciones en las que no podemos avanzar hasta que no encontremos una llave.

También tiene elementos de RPG, un mapa más abierto y hasta nos podemos casar y decorar nuestro propio hogar, aunque no es una mecánica muy profunda. Creo que a pesar de ser más profundo es mi menos favorito de los tres. Los controles no son tan divertidos, pero también puede ser que no siento tanta nostalgia por esta entrega como por las dos anteriores.

Joe & Mac Retro Collection ofrece una gran oportunidad para revivir o conocer estos tres títulos, pero el paquete como tal deja mucho que desear. Los ‘boss rush’ de cada juego no son nada especial y aunque la galería de música, cajas y manuales de cada una de las versiones de estos juegos son excelentes, son lo mínimo que cabe esperar. La galería de arte es muy extraña porque está compuesta casi exclusivamente de ‘sketches’ del arte de portada y menús nuevos sin contexto alguno. No hay verdaderos materiales de producción de ninguno de los tres juegos que incluye. También me entristece que no incluye las versiones de arcade, NES, Game Boy u otras plataformas, las cuales son bastante diferentes de la de SNES e incluso tienen un jefe final diferente. Podría haber incluido también el remake de 2022. Es horrible, pero sigue siendo parte de la historia de la franquicia

Desarrolladoras como Digital Eclipse y M2 nos tienen malcriados. Compilaciones de juegos como Karateka, Mortal Kombat, Gradius, etc. incluyen excelentes documentales y mucho material suplementario que da contexto histórico importante sobre estas obras. Me hubiera encantado que esta colección de juegos de Joe & Mac fuera similar a esas, pero lo que tenemos de todos modos está bastante bien y lo más importante de todo es que estos juegos siguen siendo bastante divertidos, incluso para los estándares modernos.

Reseña realizada con una copia digital de Joe & Mac Retro Collection para PC (Steam) provista por Red Art Games. Este juego también está disponible para PlayStation 5 y Nintendo Switch.