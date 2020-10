Nuestro asesino favorito del cine por fin se asomará a la consola híbrida de Nintendo. Lionsgate Games y Good Sheperd Entertainment anunciaron que el curioso John Wick Hex finalmente va a llegar a Nintendo Switch y revelaron cuál será su fecha de lanzamiento.

Este título, basado en la popular saga cinematográfica protagonizada por Keanu Reeves, ya se encuentra a la venta para PC y PlayStation 4. El 4 de diciembre de 2020 será la fecha en que John Wick Hex se dejará jugar en Switch, según se mostró en un nuevo tráiler.

El diseñador del juego es Mike Bithell, reconocido por títulos como Thomas Was Alone, Volume y el próximo The Solitaire Conspiracy. La acción intensa de las películas se traduce al género de la estrategia. Debemos seleccionar cuidadosamente los movimientos del protagonista para acabar con los enemigos mientras ponemos atención al tiempo que consume cada acción.

La historia de John Wick Hex sirve como precuela a las películas. En esta, un poderoso criminal llamado Hex secuestra a Winston y Charon del Hotel Continental en un acto de rebelión contra la organización. Nuestro ‘Baba Yaga’ es el encargado de rastrear a Hex y eliminar a todos sus esbirros en el camino.

Este juego ganó el premio a Mejor Juego de Estrategia en los Game Critics Wards de E3 2019. Va a ser una buena distracción mientras esperamos más noticias de John Wick 4, Ballerina y la serie precuela.

Fuente: canal oficial de Nintendo en YouTube