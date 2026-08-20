Videojuegos

JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos en agosto 2026

Estos son todos los códigos promocionales activos para el juego de Wanda Cinemas Games, JoJo's Bizarre Adventure Golden Spirit (GS).

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Los fanáticos de la obra de Hirohiko Araki ya pueden jugar a JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit, el nuevo título de combate automático disponible para dispositivos móviles con sistemas operativos Android o iOS. En este videojuego,se pueden configurar toda clase de equipos utilizando a más de 50 personajes del universo del manga y anime JoJo’s Bizarre Adventure. Para avanzar en los combates y completar las misiones del modo historia, las claves con códigos promocionales son de una ayuda fundamental. Ya que, facilitan la tarea de reclutar nuevos héroes mediante el sistema de gacha.

¿Cuáles son los códigos activos de JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit en agosto (2026)?

Ultima actualización 20 de agosto de 2026.

- Publicidad -
  • PREJOJO2026, JOJOGS2026 y JOJORPG2026: otorgan 50 Astrogems y 1 Unchartered Fate Card cada uno.
  • JOJOFANS, BIZARREADV, ORAORA2026, GOLDENSPIRIT y GOLDENSPIRIT2026: entregan 50 Astrogems y 10,000 Coins cada uno.
  • JOJOGS, GS2026 y MUDAMUDA: brindan 10,000 Coins, 10 Courage Crystals y 10 Refined Iron cada uno.
  • CBT2026: otorga 1 Oraora.

Por otro lado, la clave AX2026 ya se encuentra expirada.

¿Cómo canjear los códigos de JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit?

El proceso para reclamar estas recompensas dentro del juego requiere seguir un procedimiento sencillo dentro de la aplicación:

  • Iniciar el juego en el dispositivo móvil correspondiente.
  • Avanzar en la historia principal hasta alcanzar el nivel N1-4, punto en el que se desbloquea la función de reclutar.
  • Presionar el icono del personaje situado en la esquina superior izquierda de la pantalla principal.
JoJo's Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos
  • Seleccionar el botón con la figura de engranaje ubicado en la parte inferior derecha.
JoJo's Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos
  • Elegir la opción Código de canje.
JoJo's Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos
  • Escribir la clave correspondiente en la casilla de texto y presionar el botón Confirmar.
🔥

Más noticias sobre videojuegos

Takara Tomy lanzará El juego de Life con temática de Dragon Quest, para derrotar monstruos sobre la mesa
 Takara Tomy lanzará El juego de Life con…
Todo sobre el nuevo agente Noor y la temporada 3 del año 11 de Rainbow Six Siege
 Todo sobre el nuevo agente Noor y la…
El mundo de Coco brilla en el último tráiler de Kingdom Hearts IV, lanzamiento confirmado para finales del 2027
 El mundo de Coco brilla en el último…
Fire Emblem: Fortune’s Weave, estos son los personajes de la ruta de Cai
 Fire Emblem: Fortune’s Weave, estos son los personajes…
Pokémon Bank cierra sus puertas en 2027 y Pokémon Home recibe compatibilidad con Fire Red / Leaf Green de Switch en octubre de este año
 Pokémon Bank cierra sus puertas en 2027 y…
Reportes extraoficiales sugieren nuevos directores para Pokémon Winds / Waves en Switch 2 y ‘ports’ de Ruby / Sapphire / Emerald para Nintendo Switch en 2026
 Reportes extraoficiales sugieren nuevos directores para Pokémon Winds…

Fuente: JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit

Más de:
JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit
Todos los códigos de ‘hacks de sala’ que podemos usar en el panel de administración de Fortnite
The James Pond Legacy: The Pond is Not Enough para Switch 2 es acusado de usar IA, sus desarrolladores lo niegan sin convencer
DLC de Lego Batman: El legado del Caballero de la Noche llega con su desatada locura el mismo día que la versión para Switch 2
Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 ¿elimina la consola PS3 de MGS4? ¿Pero el comentario Blu-ray de Otacon? ¿Y el DualShock de Snake?
Clive Barker’s Hellraiser: Revival tendrá una versión para Nintendo Switch 2
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Bob (agosto 2026)
No hay comentarios

Lo último

Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de Bob (agosto 2026)
Esports
El regreso del anime de Naruto será anunciado en la New York Comic Con
Anime y Manga
Cámaras instantáneas Polaroid edición especial Pokémon, como recrear los juegos de Snap en el mundo real
Cultura POP
Gosho Aoyama habla sobre el final del manga Detective Conan
Anime y Manga