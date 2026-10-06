JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos en octubre 2026

Los fanáticos de la obra de Hirohiko Araki ya pueden jugar a JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit, el nuevo título de combate automático disponible para dispositivos móviles con sistemas operativos Android o iOS. En este videojuego,se pueden configurar toda clase de equipos utilizando a más de 50 personajes del universo del manga y anime JoJo’s Bizarre Adventure. Para avanzar en los combates y completar las misiones del modo historia, las claves con códigos promocionales son de una ayuda fundamental. Ya que, facilitan la tarea de reclutar nuevos héroes mediante el sistema de gacha.

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¿Cuáles son los códigos activos de JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit en octubre (2026)?

Última actualización: 6 de octubre de 2026.

BIZZAREADV: 10,000 monedas y 50 Astrogemas (nuevo)

10,000 monedas y 50 Astrogemas GOLDENSPIRIT: 10,000 monedas, 50 Astrogemas (nuevo)

10,000 monedas, 50 Astrogemas GOLDENSPIRIT2026: 10,000 monedas, 50 Astrogemas (nuevo)

10,000 monedas, 50 Astrogemas JOJOFANS: 10,000 monedas, 50 Astrogemas (nuevo)

10,000 monedas, 50 Astrogemas MUDAMUDA: 10,000 monedas, 10 Cristales del Valor, 10 de Hierro Refinado (nuevo)

10,000 monedas, 10 Cristales del Valor, 10 de Hierro Refinado ORAORA2026: 10,000 monedas, 50 Astrogemas (nuevo)

10,000 monedas, 50 Astrogemas GS2026: 10,000 monedas, 10 Cristales del Valor, 10 de Hierro Refinado (nuevo)

10,000 monedas, 10 Cristales del Valor, 10 de Hierro Refinado JOJOGS: 10,000 monedas, 10 Cristales del Valor, 10 de Hierro Refinado (nuevo)

10,000 monedas, 10 Cristales del Valor, 10 de Hierro Refinado JOJOGS2026: 50 Astrogemas, 1 Carta de Destino Inexplorado (nuevo)

50 Astrogemas, 1 Carta de Destino Inexplorado PREJOJO2026: 50 Astrogemas, 1 Carta de Destino Inexplorado (nuevo)

50 Astrogemas, 1 Carta de Destino Inexplorado JOJORPG2026: 50 Astrogemas, 1 Carta de Destino Inexplorado (nuevo)

Por otro lado, la clave AX2026 ya se encuentra expirada.

¿Cómo canjear los códigos de JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit?

El proceso para reclamar estas recompensas dentro del juego requiere seguir un procedimiento sencillo dentro de la aplicación:

Iniciar el juego en el dispositivo móvil correspondiente.

Avanzar en la historia principal hasta alcanzar el nivel N1-4, punto en el que se desbloquea la función de reclutar.

Presionar el icono del personaje situado en la esquina superior izquierda de la pantalla principal.

Seleccionar el botón con la figura de engranaje ubicado en la parte inferior derecha.

Elegir la opción Código de canje.

Escribir la clave correspondiente en la casilla de texto y presionar el botón Confirmar.

Fuente: JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit