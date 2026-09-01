Videojuegos

JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos en agosto 2026

Estos son todos los códigos promocionales activos para el juego de Wanda Cinemas Games, JoJo's Bizarre Adventure Golden Spirit (GS).

Cesar Salcedo
Por
Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Los fanáticos de la obra de Hirohiko Araki ya pueden jugar a JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit, el nuevo título de combate automático disponible para dispositivos móviles con sistemas operativos Android o iOS. En este videojuego,se pueden configurar toda clase de equipos utilizando a más de 50 personajes del universo del manga y anime JoJo’s Bizarre Adventure. Para avanzar en los combates y completar las misiones del modo historia, las claves con códigos promocionales son de una ayuda fundamental. Ya que, facilitan la tarea de reclutar nuevos héroes mediante el sistema de gacha.

¿Cuáles son los códigos activos de JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit en septiembre (2026)?

Ultima actualización 1 de septiembre de 2026.

- Publicidad -
  • BIZARREADV: 50 astrogemas y 10k monedas
  • GOLDENSPIRIT: 50 astrogemas y 10k monedas
  • GOLDENSPIRIT2026: 50 astrogemas y 10k monedas
  • GS2026: 10k monedas, diez cristales de coraje y diez de hierro refinado
  • JOJOFANS: 50 astrogemas y 10k monedas
  • JOJOGS: 10k monedas, diez cristales de coraje y diez de hierro refinado
  • JOJOGS2026: 50 astrogemas y una carta de Destino Inexplorado
  • JOJORPG2026: 50 astrogemas y una carta de Destino Inexplorado
  • MUDAMUDA: 10k monedas, diez cristales de coraje y diez de hierro refinado
  • ORAORA2026: 50 astrogemas y 10k monedas
  • PREJOJO2026: 50 astrogemas y una carta de Destino Inexplorado

Por otro lado, la clave AX2026 ya se encuentra expirada.

¿Cómo canjear los códigos de JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit?

El proceso para reclamar estas recompensas dentro del juego requiere seguir un procedimiento sencillo dentro de la aplicación:

  • Iniciar el juego en el dispositivo móvil correspondiente.
  • Avanzar en la historia principal hasta alcanzar el nivel N1-4, punto en el que se desbloquea la función de reclutar.
  • Presionar el icono del personaje situado en la esquina superior izquierda de la pantalla principal.
JoJo's Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos
  • Seleccionar el botón con la figura de engranaje ubicado en la parte inferior derecha.
JoJo's Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos
  • Elegir la opción Código de canje.
JoJo's Bizarre Adventure Golden Spirit (GS): todos los códigos activos
  • Escribir la clave correspondiente en la casilla de texto y presionar el botón Confirmar.
🔥

Más noticias sobre videojuegos

Cómo conseguir el perro mascota en Assassin’s Creed Black Flag Resynced
 Cómo conseguir el perro mascota en Assassin’s Creed…
Tráiler filtrado del juego de Iron Man de EA Motive nos da una idea de cómo controlar a Tony Stark
 Tráiler filtrado del juego de Iron Man de…
La aplicación de Crunchyroll dejará de funcionar en Nintendo Switch
 La aplicación de Crunchyroll dejará de funcionar en…
La nueva figura de Kingdom Hearts de la línea Grandista presenta a Sora con su diseño original
 La nueva figura de Kingdom Hearts de la…
Dos nuevos paquetes de Nintendo Switch 2 acompañarán el nuevo precio de la consola desde septiembre
 Dos nuevos paquetes de Nintendo Switch 2 acompañarán…
Final Fantasy VII Revelation: conoce a las Armas guardianes que enfrentan la crisis del planeta
 Final Fantasy VII Revelation: conoce a las Armas…

Fuente: JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit

Más de:
JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit JoJo's Bizarre Adventure: Golden Spirit
Cómo conseguir el perro mascota en Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Roblox códigos activos de Anime Eternal (septiembre 2026)
Roblox Códigos de Ice Fishing Simulator (septiembre 2026)
Roblox Códigos de Mugen (septiembre 2026)
Roblox códigos de Campos de batalla de frutas [Fruit Battlegrounds] (septiembre 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Cómo conseguir el perro mascota en Assassin’s Creed Black Flag Resynced
No hay comentarios

Lo último

Roblox Azure Latch Intro
Roblox: Códigos de Azure Latch (septiembre 2026)
Videojuegos
Roblox Plants Vs Brainrots Plantas y brainrots codigos
Roblox Códigos de Plants vs Brainrots (septiembre 2026)
Videojuegos
Nvidia revela el rendimiento de DLSS 5, esto es todo lo que sabemos
Tecnología
La mitología afrobrasileña y el arte en acuarela se unen en Talaka, un bello juego de acción 2D que ya tiene una demo
Videojuegos