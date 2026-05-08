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JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit: Klab ha anunciado una prueba cerrada del primer juego para móviles de la obra de Araki en nuestra región

Adicionalmente, Klab Games ha compartido un primer adelanto protagonizado por los personajes de la quinta parte de JoJo’s Bizarre Adventure.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Klab ha anunciado oficialmente la apertura de las inscripciones para la prueba beta cerrada (CBT) de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit. Este es el primer título para dispositivos móviles que adapta el universo de Araki en tener un lanzamiento oficial en esta región. En esta etapa inicial, las pruebas estarán orientadas a usuarios de habla inglesa y francesa y con un enfoque específico en la estabilidad del sistema antes de su lanzamiento global.

El primer tráiler de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit es protagonizado en gran parte por los personajes de quinta parte del manga de Hirohiko Araki, mejor conocida como Golden Wind (Ōgon no Kaze).

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¿Cómo participar en la prueba cerrada (CBT) de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit?

Cómo participar en la prueba cerrada (CBT) de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit

El periodo de prueba de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit está programado para llevarse a cabo del 15 al 29 de mayo de 2026. Por el momento, el acceso está limitado exclusivamente a usuarios de la plataforma Android a través de Google Play, aunque se ha confirmado que el desarrollo de una versión para dispositivos iOS está contemplado para el futuro. Los interesados en participar deben realizar su solicitud ingresando su correo electrónico en el portal oficial y haciendo clic en el botón «Apply Now«.

Cómo participar en la prueba cerrada (CBT) de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit

Esta primera prueba tendrá un acceso limitado. Ya que, Klab ha restringido geográficamente la beta de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit a cuatro regiones: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Francia. Además, la elegibilidad es intransferible y se permite únicamente una cuenta por dispositivo o persona. Aquellos jugadores que logren formar parte de la prueba cerrada de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit y participen activamente de ella recibirán recompensas exclusivas dentro del juego una vez que se produzca el lanzamiento global de la versión final.

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Fuente: página oficial de JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Spirit

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