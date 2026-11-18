El Battle Royale JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor, aprovechando el reciente estreno en Netflix de la segunda y tercera etapa de la séptima parte, ha revelado un nuevo tráiler de presentación de personaje. En está ocasión, el nuevo «Jojo» en unirse al Last Survivor es Johnny Joestar, el protagonista del anime JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run.

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¿Cómo pelea o son los movimientos de Johnny Joestar en JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor?

Bandai Namco describe a Johnny Joestar como un personaje con tres estrellas de dificultad, esto gracias a la poca movilidad con la que cuenta debido a su estado de salud.

Johnny Joestar se unirá al grupo de personajes controlables del battle royale JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor el 12 de diciembre junto a su caballo Slow Dancer. Cuando controlemos a Johnny Joestar, podremos usar a Slow Dancer para movernos con rapidez y disparar las uñas —usando el poder de Tusk— como si fuera un sniper. Adicionalmente, si se cargan los disparos de las uñas de Johnny se puede lanzar un golpe tan fuerte que —además de incrementar el daño— puede atravesar paredes.

Cabe resaltar, que gracias al poder del spin, Johnny Joestar puede saltar por las ventanas. Sin embargo, gracias a que siempre está sobre el suelo puede usar esta posición baja a su favor en los enfrentamientos a corta distancia o para esconderse en el entorno del mapa. Finalmente, como Johnny —al igual que Gyro— son personajes que usan a sus caballos para moverse por el mapa son susceptibles a recibir daño si golpean a sus corceles. Además cada golpe recibido por los caballos afectan su estamina y para recuperarla y poderla usar tendrán que estar abajo de ellos. Ahora solo resta conocer si algún otro personaje de JoJo’s Bizarre Adventure: Steel Ball Run se une al juego o si Bandai Namco decide lanzarlo en consolas de actual generación.

Fuente: cuenta oficial del juego JoJo’s Bizarre Adventure: Last Survivor en YouTube