JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run, nuevo tráiler revela quién interpreta a Dio y Johnny Joestar

A principios de septiembre conocimos, con un cortísimo tráiler, que JoJo’s Bizarre Adventure Parte 7: Steel Ball Run llegará de manera exclusiva a Netflix. Ahora, Warner Bros. Japan Anime ha revelado el primer adelanto en propiedad que confirma quienes serán los seiyu que interpretarán a los protagonistas de Steel Ball Run.

La serie es dirigida por Yasuhiro Kimura y Hideya Takahashi, quienes también codirigieron JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind. Toshiyuki Kato, director de JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean, está a cargo de la dirección de la serie. El guion es supervisado por Yasuko Kobayashi, quien ha trabajado en entregas anteriores de la franquicia. Por su parte, el diseño de personajes está en manos de Daisuke Tsumagari, conocido por su trabajo como director de animación en Golden Wind. En el apartado musical, la banda sonora es compuesta nuevamente por Yogo Kanno y la dirección de sonido es responsabilidad de Yoshikazu Iwanami.

Shōgo Sakata será Johnny Joestar

Kaito Ishikawa dará voz a Diego Brando

Yōhei Azakami interpretará a Gyro Zeppeli

Rie Takahashi será Lucy Steel

Kenta Miyake como Steven Steel

¿Cuál es la historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run?

En la época del Viejo Oeste en Estados Unidos, la mayor carrera del mundo está a punto de comenzar. Miles de personas hacen cola en San Diego para recorrer más de seis mil kilómetros y tener la oportunidad de ganar el gran premio de cincuenta millones de dólares. Con la era del caballo llegando a su fin, se permite a los concursantes utilizar cualquier tipo de vehículo que deseen. Los competidores tendrán que soportar condiciones extenuantes, recorriendo hasta cien kilómetros al día a través de páramos inexplorados. La carrera Steel Ball Run es realmente un acontecimiento único.

La historia de Jojo’s Bizarre Adventure parte 7: Steel Ball Run sigue a un joven Johnny Joestar, un antiguo jockey que se encuentra lisiado. Johnny llega a San Diego para presenciar el comienzo de la carrera. Allí se encuentra con Gyro Zeppeli, un corredor con dos bolas de acero en la cintura en lugar de una pistola. Johnny es testigo de cómo Gyro utiliza una de sus bolas de acero para desatar un poder fantástico, obligando a un hombre a dispararse su pistola durante un duelo. En medio de la acción, Johnny toca por casualidad la bola de acero y siente que un poder recorre sus piernas, permitiéndole ponerse de pie por primera vez en dos años. Con la promesa de descubrir el secreto de las bolas de acero, Johnny decide competir en la carrera. Así comienza su extraña —o bizarra en el sentido anglosajón— aventura a través de Norte América en la Carrera Steel Ball Run.

Fuente: Warner Bros. Japan Anime