JRPG 3.0: Katsura Hashino, de Persona 5 y Metaphor: Re Fantazio quiere evolucionar el género

Katsura Hashino, conocido por dirigir los juegos más emblemáticos de la era moderna de los JRPG de Atlus, ha afirmado que el género JRPG está entrando en su tercera gran era, a la que denomina “JRPG 3.0”. Durante su charla, «Cuando la experiencia se convierte en recuerdo: diseñando impresiones duraderas a través del arte y la estructura» el desarrollador japonés, junto al director de arte Shigenori Soejima, describió la evolución del género dividiéndola en tres fases.

La primera etapa, o JRPG 1.0, está reservada a los «verdaderos clásicos», sirviendo como base fundacional con juegos pioneros que se remontan a la década de 1980, como Dragon Quest y Final Fantasy. La fase actual, según Hashino, o JRPG 2.0, representa la evolución contemporánea. Esta, claramente marcada por un estilo de mayor calidad y, crucialmente, por ser sensible y reactiva a las acciones del jugador. Esta era se caracteriza por una mayor inmersión y pulido técnico.

La visión de Hashino para el futuro de los JRPG o fase 3.0

Kazuya Ichikawa, director del anime de TWEWY, es el encargado de dirigir las escenas cinematograficas de Metaphor: ReFantazio.

El foco principal de la visión de Hashino es el futuro: JRPG 3.0. En la charla que se llevó a cabo bajo el marco del evento G-Star 2025, en Busan, el director de Metaphor: Re Fantazio admite no saber exactamente qué forma tomará esta nueva iteración. Sin embargo, su esperanza es que su próximo proyecto sea parte de este cambio. Hashino cree que esta tercera ola introducirá una “mayor dimensión” y “cambiará la estructura y presentación del género a un nivel fundamental”.

A pesar de los recientes éxitos de juegos por turnos (como Clair Obscur: Expedition 33 y sus múltiples nominaciones y premios en diferentes certámenes), la ambición de Hashino va más allá de un simple retorno o mejora técnica. En esencia, el director busca liderar una revolución estructural que redefina lo que un JRPG puede ser, transformando el género de manera que sea casi irreconocible en comparación con sus raíces clásicas.

Por el momento, se desconoce cuál será el próximo juego de Katsura Hashino. No obstante, con la gala de The Game Awards 2026 a la vuelta de la esquina es probable que se anuncie algo al respecto en el evento.

Vía: Gamesradar