Juega a ser periodista y editor dirigiendo un periódico de 1930 en News Tower, inspirado en SimTower

Los seguidores de Yoot Saito y SimTower lo reconocerán de inmediato, News Tower es como la evolución espiritual del clásico simulador de edificio. Adéntrate en el bullicioso mundo de la ciudad de Nueva York de los años treinta como un ambicioso editor. En News Tower, dirigirás una redacción en expansión durante la Gran Depresión, la Ley Seca y más allá. Envía a tus reporteros por todo el mundo en busca de noticias de última hora, información impactante o chismes escandalosos, tú decides.

Pero ten cuidado: la mafia, el alcalde y otros grupos de poder intentarán manipular los titulares para su propio beneficio. Define tu línea editorial, equilibra la ética y la influencia, gestiona tu torre planta por planta, desde las ruidosas imprentas hasta las acogedoras salas de descanso.

Recluta al equipo ideal, reporteros, fotógrafos, publicistas comerciales, abogados y más. Mantenlos contentos y productivos, o te arriesgas a incumplir plazos de entrega y a publicar artículos fallidos. Expande tu periódico de Brooklyn a la voz más importante de Nueva York, cubriendo grandes eventos y aumentando tu número de lectores en toda la ciudad. ¿Perseguirás la verdad o le darás a la gente lo que quiere? En News Tower, tus titulares hacen historia.

News Tower ya está disponible en Steam a través de PC y Mac.

