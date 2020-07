Juego para adultos aparece “accidentalmente” en Nintendo Switch

Desde su lanzamiento, Nintendo Switch se convirtió en la consola favorita de los desarrolladores independientes para lanzar sus juegos. Aunque gracias a esto podemos encontrar verdaderas joyas indie, también es cierto que la eShop tiene un problema de curación y está inundada de obras de muy baja calidad que recuerdan a las malas épocas de Steam Greenlight.

Debido a este caos, no resulta extraño descubrir que un juego bastante… digamos ‘inapropiado’… se coló en la eShop de Switch.

El juego en cuestión es Don’t Get Caught. En este título, que también está disponible en Steam, tomamos control de un hombre en el asiento trasero de un auto que mira unas fotos para… hmmm… ‘satisfacerse a sí mismo’, mientras evita que los otros pasajeros y el conductor se den cuenta. No es explicito, pero resulta bastante incómodo de ver. El juego también tiene elementos de terror que, en combinación con la baja calidad de sus gráficos y sus temas, tienen un efecto bastante desagradable.

Este es el tráiler que apareció en la eShop, pero de verdad no les recomendamos verlo. No digan que no les avisamos.

Obviamente, Don’t get Caught no duró mucho en la base de datos de la eShop y ya fue eliminado. El distribuidor Ultimate Games le reveló a Nintendo Life que todo esto fue un desafortunado error y no tienen planes de lanzar el juego para Switch.

Via: Eurogamer, Nintendo Life

Fuente: Nintendo eShop