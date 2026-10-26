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El juego cancelado de Paranormal Activity se convirtió en un juego gratis sin relación con la franquicia

Actividad Paranormal pero legalmente diferente.

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En mayo de 2026 reportamos una noticia muy decepcionante para los fanáticos de los juegos y películas de terror: el juego de Paranormal Activity había sido cancelado, Paramount no le quiso dar más tiempo al desarrollador para terminarlo. El desarrollador en cuestión era el estudio Darkstone Digital encabezado por Brian Clarke —responsables del genial The Mortuary Assistant— quienes encontraron la forma de lanzar eso en lo que habían trabajado por tanto tiempo como un regalo para los fanáticos, aunque quitándole el nombre de Paranormal Activity.

Clarke acaba de lanzar de sorpresa el juego Playable Archive completamente gratis. Este en realidad es básicamente una parte del juego en que estaban trabajando y que no pudieron lanzar debido a su cancelación.

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Ya mismo pueden ir a Steam a descargar a descargar este juego de terror. Como parte del anuncio, el desarrollador dijo lo siguiente:

Ha pasado un bien tiempo desde la última vez que lancé algo nuevo y aquellos que siguen mi trabajo saben que el proyecto en el que había estado trabajando los últimos años, el que iba a ser mi próximo gran título, fue cancelado. Después de poner tanto de mi mismo en él y de conseguir una maravillosa recepción en PAX a comienzos de año, tengo que admitir que me sentía agotado y creí que el proyecto se quedaría archivado para siempre. Una reliquia de desarrollo olvidada que se quedaría en la oscuridad mientras planeaba mi siguiente proyecto.

Sin embargo, DreadXP me presentó la idea de lanzar lo que teníamos. Se sentía como una buena forma de cerrar el proyecto en vez de dejarlo vagar como un fantasma. Así que me puse a trabajar para ajustar las cosas necesarias, pulirlo un poco y lanzarlo.

Me entristece decir que una buena cantidad de trabajo tuvo que ser cortada, pero estoy orgulloso de lo que puedo compartir y que va a ver la luz del día de alguna forma.

No es el final óptimo, pero es un final feliz para esta situación. Al menos los fanáticos de Paranormal Activity podrán saborear un poco más de ese universo de terror aunque ya no lleve su nombre.

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Playable Archive es exclusivo para PC mediante Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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