El juego de arcade de Rápido y Furioso llegará a consolas e incluye una misión en Colombia

La franquicia Rápido y Furioso no ha logrado tener en el mundo de los videojuegos caseros el mismo éxito que tiene en las salas de cine. Títulos como Rápidos y Furiosos: Encrucijada y Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R corren en la línea que separa lo malo de lo mediocre. Eso puede cambiar pronto con la llegada de un viejo juego de arcade basado en la saga que era genuinamente divertido. La distribuidora Game Mill Entertainment y el estudio Cradle Games anunciaron que pronto lanzarán en consolas el juego Fast & Furious Arcade, el cual recordamos mucho porque su primera pista estaba ubicada en Colombia.

Fast & Furious Arcade es en realidad parte de la misma serie de juegos que los legendarios Cruis’n USA, Cruis’n World y Cruis’n Blast. A pesar de su marca, no tiene mucha relación con las películas. Pueden hacerse una mejor idea de cómo es viendo este tráiler de la nueva versión.

En la versión original controlábamos autos licenciados de las películas y marcas reales como Chevrolet Corvette Z06, Chevrolet Corvette Grand Sport ’63, Shelby GT500 KR, Ford GT, Ford Bronco DR, Dodge Charger ’70, Shelby GT500 ’67 y un Jeep Wrangler para recorrer pistas en Colombia, Abu Dhabi, los Alpes suizos, Yellowstone, La Habana y Hong Kong cumpliendo misiones absurdas como detener un misil y descarrilar un tren.

La pista en nuestro país nos pone a recorrer una ciudad de la Costa Atlántica y las montañas que la rodean. Algunos creen que se trata de Santa Marta.

En realidad esta no es la primera vez que Fast & Furious Arcade llega a consolas porque en 2007 fue adaptado a Nintendo Wii, pero removiendo todos los elementos de Rápido y Furioso. Se llamó simplemente Cruis’n y fue muy decepcionante.

Esperamos que a esta nueva adaptación le vaya mejor. Fast & Furious Arcade sale a la ventapara Nintendo Switch, PS5 y Xbox Series X|S el 24 de octubre de 2025. Permitirá el juego para dos personas a pantalla partida pero no tendrá modos en línea.