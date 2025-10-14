Videojuegos

Aang, Korra y sus amigos protagonizarán el juego de peleas Avatar Legends: The Fighting Game

¡Aang-Do-Ken!

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 1 min

He aquí una noticia inesperada, pero bienvenida. Nickelodeon Games y el estudio Gameplay Group International aprovecharon la celebración de la New Yoyk Comic Con 2025 para anunciar un nuevo juego de peleas basado en Avatar: La leyenda de Aang y Avatar: La leyenda de Korra. Su nombre provisional es Avatar Legends: The Fighting Game y la verdad es que luce muy bien.

Pueden ver el corto tráiler del anuncio a continuación. Este revela que entre los personajes controlables se encontrarán Aang, Korra, Zuko, Toph, Sokka, Katara, Azula, June y Mai.

- Publicidad -

Según el comunicado, el juego tendrá 12 personajes jugables en lanzamiento, pero agregarán más mediante contenido descargable. También podremos seleccionar un personaje de soporte que afectará la forma de jugar. Otras características anunciadas son una campaña para un solo jugador con una historia original, un sistema llamado ‘Flow’ enfocado en el movimiento, Galería, juego cruzado y un «excelente ‘netcode'».

Pueden ver más imágenes a continuación:

El juego de peleas Avatar Legends: The Fighting Game saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Ninendo Switch 2 y PC el tercer trimestre de 2026. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.

Avatar: Seven Havens es la nueva serie que seguirá los eventos de La leyenda de Korra
Anunciaron Dissidia Duellum, un nuevo juego de Final Fantasy que los fanáticos están rechazando
Así es la colaboración de Rocket League con Scooby Doo, Merlina y Poppy Playtime
Bye Sweet Carole – Reseña (PS5)
Just Dance 2026 Edition – Reseña (PS5)
Dialyn y Banyue son los nuevos personajes de la versión 2.4 de Zenless Zone Zero
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Así es la colaboración de Rocket League con Scooby Doo, Merlina y Poppy Playtime
Siguiente artículo Anunciaron Dissidia Duellum, un nuevo juego de Final Fantasy que los fanáticos están rechazando
No hay comentarios

Lo último

Tojima Wants to Be a Kamen Rider – impresiones
Anime y Manga
EVO Francia 2025: todos los resultados de los torneos de Street Fighter 6, Fatal Fury y más
Esports
Anuncios de Marvel Studios durante la New York Comic Con 2025 (NYCC)
Cine y TV
Fortnite Halloween Ghostface Cabina telefónica
Fortnite – Dónde aparecen las cabinas telefónicas para transformarse en Ghostface
Videojuegos