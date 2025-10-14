Aang, Korra y sus amigos protagonizarán el juego de peleas Avatar Legends: The Fighting Game

He aquí una noticia inesperada, pero bienvenida. Nickelodeon Games y el estudio Gameplay Group International aprovecharon la celebración de la New Yoyk Comic Con 2025 para anunciar un nuevo juego de peleas basado en Avatar: La leyenda de Aang y Avatar: La leyenda de Korra. Su nombre provisional es Avatar Legends: The Fighting Game y la verdad es que luce muy bien.

Pueden ver el corto tráiler del anuncio a continuación. Este revela que entre los personajes controlables se encontrarán Aang, Korra, Zuko, Toph, Sokka, Katara, Azula, June y Mai.

Según el comunicado, el juego tendrá 12 personajes jugables en lanzamiento, pero agregarán más mediante contenido descargable. También podremos seleccionar un personaje de soporte que afectará la forma de jugar. Otras características anunciadas son una campaña para un solo jugador con una historia original, un sistema llamado ‘Flow’ enfocado en el movimiento, Galería, juego cruzado y un «excelente ‘netcode'».

Pueden ver más imágenes a continuación:

El juego de peleas Avatar Legends: The Fighting Game saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Ninendo Switch 2 y PC el tercer trimestre de 2026. Ya podemos agregarlo a nuestra lista de deseados en Steam.