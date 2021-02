Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer, ha sido uno de los más recientes del manga, anime y muy pronto de los videojuegos. Desde hace un tiempo sabíamos que esta franquicia será adaptada a títulos para dispositivos móviles y PS4, pero ahora nos enteramos que podremos disfrutarlo en más plataformas.

El más reciente número de la revista Weekly Jump ha revelado que el juego Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan, previamente anunciado solo para PS4, también estará disponible para PS5, Xbox One y PC. Hay que recordar que, de momento, este título solo ha sido anunciado para Japón.

La verdad es que todavía no sabemos mucho sobre el juego Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Kepputan. Hemos visto algunos videos e imágenes que recrean momentos del anime y dejan claro que se tratará de un título de acción. A esto le sumamos recientes revelaciones que dicen que tendrá ‘Modo Historia’ y ‘Modo Batalla en Parejas’ (Tag Battle). Este último parece ser un modo para un jugador que nos permite controlar a varios personajes y no un modo multijugador. Esperamos conocer más al respecto antes de que termine febrero.

Este título está siendo desarrollado por CyberConnect2, reconocidos por Dragon Ball Z: Kakarot y los títulos de Naruto: Ultimate Ninja Storm. Saldrá a la venta en el país del sol naciente en algún momento de 2021. Esperamos que pronto anuncien que llegará a occidente.

Via: Gematsu

Fuente: revista Weekly Jump